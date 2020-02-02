Wood Shop, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir simülasyon oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızı değerlendirmek için oynayabileceğiniz eğlenceli bir simülasyon oyunu olarak nitelendirebileceğim Wood Shop oyununda tatmin edici bir etki yer alıyor. Oyunda ağaç kütüklerini oyarak harika işler ortaya çıkarıyorsunuz. Büyük bir beğeniyle oynayabileceğiniz oyunda yapılması istenen şekile en yakın şekili ortaya çıkarıp puanlar kazanıyorsunuz. Tatmin edici özelliği bulunan oyunda renkli grafikler de yer almakta. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Wood Shop oyunu sizleri bekliyor.

Wood Shop oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.