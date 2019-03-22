Woodcraft, adada arkadaşınızla birlikte hayatta kalma mücadele verdiğiniz bir mobil macera oyunu. Uçak kazası sonucu düştüğünüz adada kimseden yardım almadan ne kadar süre hayatta kalabilirsiniz? İnsan yiyen yamyamlar mı yoksa yabani hayvanlarlar mı daha tehlikeli? Ateş yakma, yiyecek bulma, barınak inşa etme, silah yapma, her türlü aksiyona gireceğiniz hayatta kalma simülatöründe vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Android platformuna özel çıkış yapan adada hayatta kalma oyunu Woodcraft’ta kız arkadaşınız Linda ile ıssız bir adada yaşam mücadelesi veriyorsunuz. Daha önce adaya düşmüş vahşi insanlardan kurt sürüleri, ayılara birçok tehlike sizi bekliyor. Yırtıcı hayvanları uzak tutmak ve ısınmak, yemek yapmak için gerekli ateş için odun toplamaktan hindistan cevizi suyu içmek ve meyve yemek için balta yapmaya, avlanıp karnınızı doyurmak için silah yapmaktan kötü hava şartları ve tehlikelerden korunmak için barınak inşa etmeye her türlü aksiyona giriyorsunuz.

Woodcraft Özellikleri