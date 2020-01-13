Woodturning 3D, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu olarak dikkat çekiyor.

Büyük bir beğeniyle oynayabileceğiniz simülasyon oyunlarından bir tanesi olarak nitelendirebileceğim Woodturning 3D oyununda kütük parçalarına şekil veriyorsunuz. Son derece keyifli bir etkiye sahip olan oyunda tek yapmanız gereken ekrana dokunmak. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz oyunda dikkatli de olmanız gerekiyor. Rahatlatıcı ve tatmin edici bir etkiye de sahip olan oyunda sürükleyici atmosfer yer almakta.

Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Woodturning 3D sizleri bekliyor.

Woodturning 3D oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.