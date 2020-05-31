Gold Town Games AB tarafından geliştirilen World Hockey Manager mobil platformda oyunculara keyifli bir hockey deneyimi sunuyor.

Oynaması ücretsiz olarak hem Android platformunda hem de iOS platformunda oyuncuların beğenisine sunulan başarılı yapım da oyuncular takımlarını seçecek, oyuncularını ayarlayacak, personeller atayacak hockey liglerinde boy gösterecekler.

Takımın menajeri konumunda yer alacağımız yapım içerisinde takımımıza dair her türlü detaya ulaşabilecek, birbirinden farklı liglerde ve kupa maçlarında boy gösterebileceğiz.

Oyuncular ve personel işe alabileceğimiz oyun da farklı taktikler uygulayarak maçlardan galip ayrılmaya çalışacağız.

Kişiselleştirilebilir içeriklerin de yer aldığı yapım içerisinde stadyumumuzu genişleterek daha fazla spor severi yanımıza çekebileceğiz.

Şuana kadar incelemelerde bekleneni veremeyen spor oyunu, 500 binden fazla kez indirildi.