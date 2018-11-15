World Table Tennis Champs

Mobil veya tablet PC üzerinden oynayabileceğiniz en eğlenceli, sezgisel ve heyecan verici 3D Ping Pong oyunuyla tanışın. Gerçek bir maç gibi heyecanlandıracak süper animasyonlar, kontroller ve fizik ile ücretsiz bir ping pong oyununu hemen indirin ve maçlara başlayın.

Fantastik 3B arenalar ve sahnelerin kilidini açarken, skor tablolarını başarıya, ganimetlere ve zafere doğru tırmanırken sınırlarınızı zorlayın. Özel turnuvalar ile knockout tarzında heyecanlı turnuvalar oynayın ve ping pong şampiyonu olun. Masa tenisi oyun becerilerinizi beklenmedik şekillerde test eden ilginç özel mini oyunların keyfini çıkarın.

Sola ve sağa kaydırarak oyun oynarken hiç bu kadar heyecan verici hissetmemişsinizdir. Raketinizi alın ve turnuvalara katılın!