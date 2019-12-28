2'nci dünya savaşından esinlenerek tasarlanan ve aksiyon dolu sahnelere yer verilen World War II, mobil platformda simülasyon oyunları kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak sunulan benzersiz bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, çeşitli savaş aletleri ve araçlarından oluşan kartlardan dev bir koleksiyon yaparak düşman birliklerini yok etmek için yeni stratejiler geliştirmek ve ganimet kazanmak için mücadele etmektir. Oyunda 2.Dünya savaşında gerçekleşen olaylar canlandırılmaktadır.

Toplamda 700’den fazla savaş kartı yer almaktadır. Tank, piyade, uçak, gemi, bomba, mayın, silah ve daha onlarca farklı savaş ekipmanı kartlarını toplayarak düşmanlarınızı yenmek için güçlü bir donanma kurmalı ve nefes kesen savaşlara katılmalısınız.

Ganimet toplayarak yeni savaş kartlarının kilidini açabilirsiniz. Oyunu online olarak da oynayabilir ve dünyanın farklı bölgelerindeki güçlü oyuncularla karşılaşabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz World War II, 100 binden fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.