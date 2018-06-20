Aksiyon ve sporu birarada barındıran Wrestle Tiger'da bir amerikan güreşcisi olacaksınız. Karşınıza gelen rakiplerinizi birer birer indirmeli ve ringin yeni kralı olmalısınız. Tek tuş yardımıyla oynanan oyunda refleks gücünüzü gösterin ve karakterinizi şahlandırın.

30 farklı karakter türünü barındıran Wrestle Tiger'da genel anlamda dövüşecek ve rakiplerinizi yenmeye çalışıyorsunuz. Tek bir tuş barındıran oyunda, doğru hamleler yapıp gücünüzü kanıtlayın ve özel yetenekleri açın. Ayrıca seçtiğiniz karakteri özelleştirerek güçlendirin ve daha hızlı rakiplerinizi alt edin.

Genel oyun bakımından eğlenceli olan Wrestle Tiger'ın aynı zamanda güzel animasyonları da bulunuyor. Boş zamanlarınızda keyif alarak oynayabileceğiniz oyundaki yetenek kartlarını toplamayı unutmayın. Bu şekilde en güçlü amerikan güreşçisini yaratın!