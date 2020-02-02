İçinizdeki dedektifi açığa çıkartarak macera dolu bir serüvene atılacağınız ve esrarengiz olayların peşine düşerek şüphelileri yakalayacağınız WTF Detective, Android ve İOS sürümleri sayesinden iki farklı mecradan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz bağımlılık yapıcı bir oyundur.

Fotogerçekçi gizli nesne sahneleri ve sürükleyici hikayeleri ile oyun severlere eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, çeşitli bulmaca ve eşleştirmeler yaparak ipucu toplamak ve gizemli mekanlarda araştırmalar yaparak kayıp objelerin yerlerini tespit etmektir.

Bir FBI ajanının tabletini ele geçirerek maceraya atılacak ve dedektiflik yaparak ilginç olayların sır perdesini aralayacaksınız. Şüphelilerle konuşarak onların açıklarını yakalayacak ve ipuçlarından yola çıkarak katil zanlılarını bulacaksınız.

Oyunda birbirinden heyecanlı yüzlerce gizli nesne bölümü ve ipucu toplayabileceğiniz onlarca bulmaca yer almaktadır. Ayrıca olayları araştırırken karşılaşacağınız birçok kayıp nesne bulunmaktadır.

Mobil platformda macera oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan WTF Detective ile sizde dedektif rolünü alarak gizemli olayları araştırabilir ve kayıp nesneleri bularak macera dolu serüvenlere atılabilirsiniz.