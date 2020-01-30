İnternette güvenli ve özel bir şekilde gezinin. Çevrimiçi gizliliğinizi çok hızlı ve sağlam bir bağlantıyla koruyun. Konumlar arasında basit geçiş, ardından IP'niz kolayca başka bir ülkeye geçecek. Adsız olarak gezinmek, gizliliğinize en yüksek korumayı sağlayacak.

İstediğiniz sitede akışın keyfini çıkarmanız için özel sunucular (yalnızca premium) sunuluyor. Önemli spor etkinliklerini veya dizileri bir daha asla kaçırmayın. Ayrıca geliştirici tarafından güvenlik vaadi ise şu şekilde verilmiş: "Kullanıcılarımızın gizliliğini korumayı taahhüt ediyoruz ve çevrimiçi gizlilik koruması ile ilgili yerel yasalara kesinlikle uymaktayız."

DNS Sızıntı Testi ve IP denetleyicisi dahil olmak üzere çeşitli işlevsel güvenlik araçları sunan uygulama, bağlantı kesilirse tüm interneti devre dışı bırakılır. DNS Sızıntısı olup olmadığını kontrol etmek test aracıyla çok kolay.