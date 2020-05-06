Xiaomi Weather, Android telefonlar için hava durumu uygulaması. Android telefonunuzla yüklü gelen hava durumu uygulamasından memnun değilseniz, sade modern görünümde ve detaylı Xiaomi Hava Durumu uygulamasını indirebilirsiniz.

Xiaomi Weather uygulaması, dinamik arayüze sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Arayüz, dışarıdaki hava durumuna göre değişiyor. Dış hava koşullarına göre değişen dinamik arayüz, bölgenizdeki havayı kolayca görmenizi sağlıyor. Bir seyahat planlamak, bulunduğunuz yerdeki hava durumunu öğrenmek, aile üyelerinizin yaşadığı şehirlerde hava koşullarını kontrol etmek mi istiyorsunuz? Tek yapmanız gereken şehri eklemek, o şehrin canlı hava durumu karşınızda. 10 şehrin hava durumunu ekleyebiliyor, tek bir ekranda hava durumu karşılaştırması yapabiliyorsunuz.

Mevcut sıcaklık, yağmur tahmini, rüzgar hızı ve yönü, Hava Kalitesi İndeksi, günün en düşük ve yüksek sıcaklıkları, Hava Kalitesi İndeksi ve önemli Hava durumu olayları için uyarılar, sis tahmini, gerçek hissedilen sıcaklık güncellemeleri, UV İndeksi sunan Xiaomi Weather, sıcaklık, rüzgar hızı ve hava durumu bilgisini saatlik güncelliyor. Widget desteği de mevcut.

Xiaomi Weather Android - Hava Durumu Uygulaması