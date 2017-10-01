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Xperia™ Magical Autumn 1.0 (Android)
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  4. Xperia™ Magical Autumn - Android için Kişiselleştirme Uygulaması

Xperia™ Magical Autumn

1.0
Android
Xperia™ Magical Autumn
ÜCRETSİZ
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Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz

Xperia™ Magical Autumn uygulaması Sony marka cihazlarda temanızı değiştirmenizi sağlıyor.

Xperia™ Magical Autumn uygulaması Android cihazlarınızı dilediğiniz gibi kişiselleştirmenizi sağlıyor.

Sony Xperia cihazlarda kullanabileceğiniz Xperia™ Magical Autumn uygulaması, 300’den fazla grafik ögelerini özelleştirme imkanı sunuyor. Kilit ekranı, duvar kağıdı, simgeler, renkler, sanal tuşlar ve butonlar gibi tüm ögeleri kendi zevkinize göre düzenleyebileceğiniz uygulamada, yüksek kaliteli temalar da indirebiliyorsunuz.

Cihazınıza farklı bir soluk getireceğini düşündüğüm Xperia™ Magical Autumn uygulaması, telefonunun klasik görünümünden sıkılan kullanıcılar için bambaşka bir deneyim olacağını düşünüyorum. Eğer siz de cihazınıza yeni bir görünüm kazandırmak istiyorsanız, Xperia™ Magical Autumn uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Android 5.0 ve üzeri Xperia cihazlarda kullanılabilen uygulama Xperia’nın şu modellerinde test edilmiş: XZ1, XZ1 Compact, XZ Premium, XZs, X, Z, Z5, Z5c, Z3, Z3c, Z2, Z1, Z1c, E3, T3, M4, XA, XA1, T2, C4, Z, Z2 Tablet, Z3 Tablet Compact, Z4 Tablet, Xperia Touch.

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