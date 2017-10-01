Xperia™ Magical Autumn uygulaması Android cihazlarınızı dilediğiniz gibi kişiselleştirmenizi sağlıyor.

Sony Xperia cihazlarda kullanabileceğiniz Xperia™ Magical Autumn uygulaması, 300’den fazla grafik ögelerini özelleştirme imkanı sunuyor. Kilit ekranı, duvar kağıdı, simgeler, renkler, sanal tuşlar ve butonlar gibi tüm ögeleri kendi zevkinize göre düzenleyebileceğiniz uygulamada, yüksek kaliteli temalar da indirebiliyorsunuz.

Cihazınıza farklı bir soluk getireceğini düşündüğüm Xperia™ Magical Autumn uygulaması, telefonunun klasik görünümünden sıkılan kullanıcılar için bambaşka bir deneyim olacağını düşünüyorum. Eğer siz de cihazınıza yeni bir görünüm kazandırmak istiyorsanız, Xperia™ Magical Autumn uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.