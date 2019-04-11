Xposed, Android tabanlı telefonlarınızı rom yüklemeden düzenlemenizi sağlayan bir tür uygulamadır.

Özel bir ROM yüklemek, Android cihazınızı değiştirmenin bir yoludur, ancak burada ve orada birkaç şeyi değiştirmek istiyorsanız, gerçekten yapmanız gerekmez. XPosed Framework, mevcut bir sisteminizi, özel bir ROM kurma zorluğundan geçmeden değiştirmenize olanak sağlar. Yalnızca kök düzeyindeki kullanıcılar içindir ve cihazınıza uygulanabilecek çok sayıda mod ve ayar vardır, ancak dikkatli olun. Xposed Framework veya bileşenlerini kullanmadan önce tam bir yedekleme yapmanızı öneririm.

Xposed, sistemin davranışını ve uygulamalarını herhangi bir APK'ye dokunmadan değiştirebilen modüller için bir çerçevedir. Bu harika çünkü modüllerin farklı versiyonlarda ve hatta ROM'larda herhangi bir değişiklik olmadan çalışabileceği anlamına geliyor (orijinal kod çok fazla değişmediği sürece). Ayrıca geri almak kolaydır. Tüm değişiklikler bellekte yapıldığı için, orijinal sisteminizi geri almak için modülü devre dışı bırakmanız ve yeniden başlatmanız yeterlidir. Pek çok başka avantaj var, fakat burada sadece bir tane daha var: Çoklu modüller sistemin veya uygulamanın aynı kısmında değişiklik yapabilir. Değiştirilmiş APK'lerle bir karar vermelisin. Yazar farklı kombinasyonlarla birden fazla APK oluşturmadıkça bunları birleştirmenin bir yolu yoktur.