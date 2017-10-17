YAHTZEE With Buddies, mobil platformda en çok oynanan zar oyunu Dice with Buddies’in bir başka sürümü. Görünüm ve stil olarak tamamen yenilenmiş, yeni modlar eklenmiş ve kazanılacak çok daha ödül sunuyor. İster arkadaş ortamında, ister gerçek oyunculara karşı, isterseniz de Facebook arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz eğlenceli bir sosyal çok oyunculu zar oyunu.

Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz yeni zar oyunu YAHTZEE With Buddies’de beş zar atarak (farklı kombinasyonlar yapmanız gerekiyor) olabildiğince fazla puan almaya çalışıyorsunuz. 13 kategoride puan tablosu bulunuyor ve 13 turdan oluşuyor. Zarı üç kere atıp o turda hangi puan kategorisinin kullanılacağını seçiyorsunuz. Her seferinde farklı bir kategori seçmeniz gerek. Aynı türden 5 zar atmayı başarır ve kategorilerdeki en yüksek puanı almayı başarırsanız Yahtzee yapmış oluyorsunuz. En fazla puanı alan oyuncu elbette oyunun kazanını oluyor. Gördüğünüz üzere kurallar son derece basit.

Zar ustalarıyla karşı karşıya getiren ödüllü turnuvalar da sunan YAHTZEE With Buddies, her yerde oynanabilecek en iyi ücretsiz zar oyunu.