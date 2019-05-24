Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarına sunulan Yasa Pets Hospital, bir hastaneyi yöneterek hastalarla ilgilenebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Oyundaki hastaların ve doktorların tamamı tavşan ve kedilerden oluşmaktadır. Doktorları yöneterek ambulansla hastanenize gelen yaralıları tedavi edebilir ve röntgenlerini çekerek teşhisi koyabilirsiniz. Tavşanlara ve kedilere doğum yaptırabilir ve minicik sevimli yavrulara sahip olabilirsiniz. Hastalardan kan alarak laboratuarlarda testler yapabilir ve hastalara kullanmaları gereken ilaçların reçetesini verebilirsiniz. Farklı konusu ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Kaliteli grafikler ve keyif verici ses efektleri ile donatılmış bu oyunda yapmanı gereken, doktorları ve hemşireleri kontrol ederek hastanedeki işleyişi doğru bir şekilde yürütmek ve gelen hastalara hızla müdahale ederek onların hayatlarını kurtarmaktır. Tüm karakterlerin sevimli tavşan ve kedilerden oluştuğu büyük bir hastaneyi yöneterek eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.

Mobil platformda rol oyunları arasında yer alan ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken Yasa Pets Hospital, ücretsiz oyunlar arasında bulunmaktadır.