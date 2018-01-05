YAZIO - Kalori Sayacı ve Diyet Günlüğü, Android telefonunuzda kullanabileceğiniz en iyi diyet ve kilo verme uygulaması. Sağlıklı kilo vermek için spor yapmak kadar öğünlerin de önemli olduğunu hatırlatan diyet uygulamasını tavsiye ederim. Özellikle kısa süre içerisinde fazla kilolarınızdan kurtulma kararı aldıysanız kesinlikle telefonunuza indirip hemen önerileri uygulamaya başlamalısınız.

Gün içerisinde yediklerinizin kalorisini hesaplayabileceğiniz, sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandıran yemek önerileri sunabilecek, aktivitelerinizin kaydını tutabileceğiniz, kilo takibi yapabileceğiniz bir uygulama arıyorsanız YAZIO’yu öneririm. Kilo vermeye karar verdiyseniz, spor salonlarına gidecek vaktiniz yoksa bu uygulama egzersiz tavsiyeleri ve diyet listeleriyle size yardımcı olacak.

Kilo vermek, form korumak, kas geliştirmek isteyen herkese açık olan uygulamanın ücretsiz sürümünde temel özellikler mevcut. Kişisel plan, kalori tablosu (tüm yiyecekler için besin öğelerini içeren tablo), öğün oluşturma (listeden seçerek veya barkod tarayıcıyla yiyecek arama), spor - egzersiz ve günlük aktivitelerin takibi, kilo takibi, kalori hesaplayıcısı dahil ihtiyacınız olacak her şey ücretsiz mevcut. Pro sürüme geçerseniz özel diyet (karbonhidrat, yüksek protein, düşük yağ ve taş devri diyeti gibi) listeleri alabiliyorsunuz. Protein, yağ ve karbonhidrat içeren yiyecekleri öğrenebiliyorsunuz. Vücut yağ oranınızı, kan basıncını ve kan şekerinizi takip edebiliyor, ölçülerinizi kaydedebiliyorsunuz. Son 1 seneden itibaren ne kadar gelişim gösterdiğinizi de tablolardan görebiliyorsunuz. Pro sürümde reklam da gösterilmiyor.

YAZIO - Kalori Sayacı ve Diyet Günlüğü Özellikleri: