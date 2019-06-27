Yeniçağ uygulaması ile Android cihazlarınızdan güncel haberleri dilediğiniz her yerden takip edebilirsiniz.

Yeniçağ gazetesinin mobil uygulaması olan Yeniçağ, internet sitesindeki haberleri ve köşe yazılarını mobil cihazlarınızdan takip edebilmenizi sağlıyor. Ülke ve dünya gündemindeki son gelişmeleri takip edebileceğiniz uygulamada siyaset, ekonomi, spor, teknoloji, kültür-sanat, röportaj, video, foto galeri ve daha birçok kategoride haberler sizleri bekliyor.

Canlı yayınlar, anlık bildirimler ve yazarların gündem değerlendirmelerini içeren köşe yazılarını da mobil cihazlarınızdan takip edebileceğiniz Yeniçağ uygulamasını tamamen ücretsiz olarak indirebilir, gündemi her nerede olursanız olun yakından takip edebilirsiniz.

Uygulama özellikleri