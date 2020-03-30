Yoga | Down Dog, yeni başlayanların da yapabileceği yoga hareketleri sunan ücretsiz bir Android uygulaması. Yogaya başlamak isteyen ancak duruşları zor bulanlar için tavsiye edeceğim yoga özelinde videolu egzersiz uygulaması Yoga | Down Dog’da ünlü yoga eğitmenleri bulunuyor.

Yoga | Down Dog, önceden kaydedilmiş tekrarlayan videolar yerine farklı egzersizler sunar. Vinyasa, Hatha ve Restoratif, Yin, Ashtanga, Güneşi Selamlama ve Sandalye Pozu (Duruşu) dahil tüm yoga hareketleri mevcut. Tüm egzersizler sırtı güçlendiriyor ve geriyor. Backbend (Köprü hareketi), Back Strengt (Güç toplama), Low Back Opening (Bel Açma) gibi farklı bölgeler için hareketler de mevcut. Yoga hareketlerini 6 farklı yoga eğitmeni ve nefesinizle yükselen ve düşen müzik eşliğinde yapıyorsunuz. Egzersiz videolarını indirebiliyorsunuz.