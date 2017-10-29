Yoga Studio uygulaması Android cihazlarınız üzerinden evde yoga yapabilmek için detaylı eğitim videolarını sizlere sunuyor.

Bedensel ve ruhsal olarak rahatlamanızı amaçlayan bir aktivite olan yoga pek çok olumlu etkiye sahip olduğu biliniyor. Geçmişi çok eskilere dayanan bu aktivite ile stresi azaltabiliyor ve tüm duyularınızı etkin hale getirebiliyorsunuz. Siz de yoga yapmak istiyor, fakat bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız sizleri Yoga Studio uygulamasıyla tanıştıralım. Evinizin rahatlığında yoga yapabilmeniz için ihtiyacınız olan tüm bilgileri ve eğitim videolarını sizlere sunan uygulamada, HD kalitede 65 adet yoga dersi bulunuyor.

280’i aşkın yoga pozisyonu ve detaylı anlatımlar içeren videolar sunan Yoga Studio uygulamasında, kendiniz için oluşturacağınız planlar sayesinde kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Hem yeni başlayanlar hem de ileri seviyedeki kullanıcıların faydalanabileceği uygulama 72.99 TL’ye satılıyor. Özel eğitmene vereceğiniz ücrete kıyasla daha ucuz olsa da, yine de uygulamaya biçilen fiyatın oldukça pahalı olduğunu belirtmeliyim.

Uygulama özellikleri