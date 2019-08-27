Çinli yayıncı ve geliştirici tarafından hayata geçirilen Yorozuya RPG mobil platformda rol oyunları arasında yer alıyor. Tamamen ücretsiz olarak hem Android hem de İOS platformunda oyunculara sunulan yapım renkli bir aksiyon dünyasına sahip.

Birbirinden farklı karakterlerin ve savaş alanlarının yer aldığı yapımda karşımıza çıkan düşmanları yok etmeye ve puan kazanmaya çalışacağız. İki farklı mobil platformda 50 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam eden yapımda internet bağlantısına da ihtiyaç duyacağız. Oyunda yer alacak olan internet bağlantısı liderlik sıralamasında kullanılacak.

Yani oyun internet bağlantısı vasıtasıyla gerçek oyunculara karşı oynanmayacak. Oldukça basit arayüzlere ve renklendirmelere sahip olan yapımda aksiyon sahneleri bizleri bekliyor olacak.