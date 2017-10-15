Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda oynanabilen Zombie Evolution mobil oyunu, zombilerin iyi tarafını görebileceğiniz ve belki de zombilere bakış açınızı değiştirebilecek ilerlemeli bir oyundur.

Genellikle oyunlarda bir zombi istilası yaşanır ve sizin buna mani olmanız ve insanlığı kurtarmanız gerekir. Yani oyun boyunca bir zombi avı yaşanır. Ancak Zombie Evolution mobil oyunu bu algıyı değiştiriyor. Oyunda zombi avlamak yerine aksine zombilerin türlerini çoğaltmaya çalışıyorsunuz.

Yeni zombi türleri keşfetmek için tek yapmanız gereken oyun alanında yer alan benzer zombileri birleştirip yeni bir tür ortaya çıkarmak. Zombiler çeşitlendikçe yeni türleri keşfedeceksiniz. Ayrıca zombi yumurtalarını kırıp ister para kazanabilir isterseniz de yeni zombi türlerini görebilirsiniz. Sıra dışı bir mobil oyun olan Zombie Evolution Google Play Store’dan ücretsiz olarak indirilebilir.