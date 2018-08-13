Android ve İOS platformunda 1 milyon oyuncu tarafından oynanan Zombie Labs, oyunculara korku dolu bir atmosfer yerine eğlence dolu bir yapı sunuyor.



Başarılı grafikleri ile Android platformunda 500 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan Zombie Labs oyunculara sunduğu eğlenceli yapısı ile kısa sürede popülaritesini artırmayı başardı. Orta dereceli içeriklere sahip olan ve farklı karakterlere sahip olan oyunda çok sayıda benzersiz içerikler yer alıyor.



Oyun içerisinde mezarlardaki zombileri canlandıracak ve zombi ordusu kurmaya çalışacağız. Yepyeni bir atıl kazanç oyunu olarak adından söz ettiren yapımda yeni dünyaları ziyaret edecek ve onların sırlarını keşfetmeye çalışacağız.



Zombi ordumuz ile dünyayı ele geçirmeye çalışacağımız oyunda her karakterin kendisine has yapısı ve özellikleri yer alıyor. Ölüleri geliştireceğimiz mobil simülasyon oyununda zombi devlerini salacak ve en iyi zombi ordusunu kurmaya çalışacağız. Ses efektleri ile oyunculara eğlenceli bir atmosfer sunacak olan Zombie Labs, mobil platformlarda ücretsiz olarak yaklaşık 1 milyon oyuncu tarafından keyifle oynanmaya devam ediliyor. İyi eğlenceler dileriz.

