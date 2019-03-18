Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyuncularla buluşan ve ücretsiz olarak sunulan Zombie Motors, kendi tasarlayacağınız robotlarla düşman robotlarına karşı mücadele vereceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Kaliteli grafikler ve ses efektleri ile donatılan bu oyunda amaç, çeşitli malzemeler kullanarak güçlü robotlar yapmak ve savaş arenasında farklı robotlarla savaşmaktır. Oyunda farklı malzemelerden yararlanarak zombi robotlar icat etmeli ve rakiplerinize karşı mücadele vermelisiniz. Eşsiz tasarımı ve farklı konusu ile sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda robotlara takabileceğiniz baltalar, kılıçlar, testereler, balyozlar, demir dikenler ve daha onlarca farklı silah bulunmaktadır. Ayrıca robotların iskeletini yaparken kullanabileceğiniz tekerlekler, motorlar, demir bağlantı araçları ve birçok malzeme yer almaktadır. Bu malzemeleri kullanarak yaratıcı fikirler üretmeli ve güçlü robotlar tasarlamalısınız. Böylece rakiplerinize karşı yenilmez robotlar icat edebilir ve savaşlardan zaferle dönebilirsiniz.

Mobil oyunlar arasında simülasyon kategorisinde yer alan ve binlerce oyun tutkunu tarafında keyifle oynanan Zombie Motors, aksiyon dolu robot savaşları yapabileceğiniz kaliteli bir oyundur.