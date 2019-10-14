Octo Land imzası ile geliştirilen ve mobil platformda oyunculara oynaması ücretsiz olarak sunulan Zombie Ranch arcade oyunları arasında yer alıyor. Rengarenk görsel efektleri ile oyunculara eğlenceli ve bir o kadar da aksiyon yüklü bir oynanış atmosferi sunan yapımda 18 çeşit zırh, 150’den fazla seviye, 13 eşsiz silah ve daha fazla içerik yer alıyor.

Zombilerle ölümüne savaşacağımız oyunda karşımıza çıkan zombileri avlamak için kararlar alacak ve onlara karşı mücadele edeceğiz. Ses efektleri ile desteklenen yapım günümüzde Android ve İOS platformu olmak üzere 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devma ediyor.

Oyun içerisinde farklı türde ve güçte zombiler sürekli bize saldıracak ve bizi de zombiye dönüştürmeye çalışacaklar. Oyuncular kendi evleri üzerinden zombileri avlamak için dizilimler gerçekleştirecek ve onları etkisiz hale getirmeye çalışacağız.