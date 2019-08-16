Zombie Royale, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Reflekslerinizi sınayıp eğlenceli vakit geçirmenize yardımcı olabilecek bir oyun olan Zombie Royale, karşıdan gelen zombileri vurarak puanlar kazandığınız bir oyundur. Birbirinden zorlu bölümlerin üstesinden gelerek ilerlemeniz gereken oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Renkli görselleri ve hoş animasyonlarıyla da görsel bir zevk sunan oyunda harika deneyim yaşayabiliyorsunuz. Farklı silahları da kontrol edebileceğiniz oyunda en fazla sayıda zombiyi etkisiz hale getirmeye çalışıyorsunuz. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz Zombie Royale oyununu sakın kaçırmayın.

Zombie Royale oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.