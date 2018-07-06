Durum çok kötü. Uzun yıllar boyunca teyzeniz, hobi olarak hayvanat bahçesine baktı. Ancak sorunlarda dolayı hayvanat bahçesi kapatılacak. Hayvanat bahçenizin kaderi elinizde yatıyor! Becerilerinizi kanıtlayın ve Hayvan Parkı'nı yeniden canlandırın. Belediye başkanı, işleri düzeltmek için 48 saat verdi. Hadi yapabileceklerinizi gösterin.

Eğlenceli bir hayvanat bahçesi kurma ve yönetme oyunu olan Zoo 2: Animal Park'ta yuvaları temizlemeye başlayın, sevimli küçük keçileri ve tavşanları besleyin ayrıca hayvanat bahçeniz için yeni vahşi hayvanlar getirtin. Bu şekilde size verilen 48 saatlik süre içerisinde büyük bir hayvanat bahçesi sahibi olun.

Hayvanat bahçesi simülasyonu olan bu oyunda olağanüstü bir kombinasyonu keşfedin. Renkli ve sevgiyle detaylı bir oyun dünyasına kapılın. Sevimli vahşi hayvanları besle, onlara iyi bak ve onlarla oyna. Bu oyunda hayvanat bahçesi için yapabileceğiniz çok fazla aktivite bulunuyor. Hadi başlayın!