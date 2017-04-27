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Antox
TamindirMobilİletişimAntox - Android Için İletişim Uygulaması

Antox

(Android)
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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Antox
Antox
Antox

Antox uygulaması ile arkadaşlarınızla ücretsiz olarak yazılı, sesli ve videolu görüşmeler yapabilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 1 saat önce

Android işletim sistemli cihazlar için sunulan Antox ile arkadaşlarınızla ücretsiz olarak yazılı, sesli ve videolu görüşmeler yapabilirsiniz.

Gizliliğe önem veren ve tüm görüşmelerinizi şifreleyerek takip edilmesini imkansız hale getiren Antox uygulaması Skype, Viber vb. uygulamalara alternatif olarak kullanabileceğiniz oldukça başarılı bir uygulama diyebilirim. Tamamen ücretsiz olarak sunulan ve reklam içermeyen uygulamada sesli, yazılı ve videolu görüşmeler yapabilmenizin yanında arkadaşlarınızla güvenli bir şekilde dosya paylaşımı da yapabilirsiniz.

Hiçbir sansür ve casusluğa takılmadan güvenli bir şekilde görüşmelerinizi sağlayabileceğiniz Antox uygulamasının özellikleri şu şekilde:

  • Tamamen ücretsiz ve reklamsız,
  • Şifrelenmiş yazılı, sesli ve videolu görüşmeler yapabilme,
  • Güvenli dosya paylaşımı,
  • Açık kaynak kodlu sistem.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
The Tox Project
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