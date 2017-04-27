Antox(Android)
Antox uygulaması ile arkadaşlarınızla ücretsiz olarak yazılı, sesli ve videolu görüşmeler yapabilirsiniz.
Android işletim sistemli cihazlar için sunulan Antox ile arkadaşlarınızla ücretsiz olarak yazılı, sesli ve videolu görüşmeler yapabilirsiniz.
Gizliliğe önem veren ve tüm görüşmelerinizi şifreleyerek takip edilmesini imkansız hale getiren Antox uygulaması Skype, Viber vb. uygulamalara alternatif olarak kullanabileceğiniz oldukça başarılı bir uygulama diyebilirim. Tamamen ücretsiz olarak sunulan ve reklam içermeyen uygulamada sesli, yazılı ve videolu görüşmeler yapabilmenizin yanında arkadaşlarınızla güvenli bir şekilde dosya paylaşımı da yapabilirsiniz.
Hiçbir sansür ve casusluğa takılmadan güvenli bir şekilde görüşmelerinizi sağlayabileceğiniz Antox uygulamasının özellikleri şu şekilde:
- Tamamen ücretsiz ve reklamsız,
- Şifrelenmiş yazılı, sesli ve videolu görüşmeler yapabilme,
- Güvenli dosya paylaşımı,
- Açık kaynak kodlu sistem.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0 ve üzeri
- Üretici:
- The Tox Project
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