TextNow APK olarak indirip kullanabileceğiniz ücretsiz arama ve mesajlaşma sağlayan Android uygulamasıdır.

Erkan Calp - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

TextNow, APK olarak Android telefonunuza indirebileceğiniz ücretsiz telefon numarası alma uygulaması. Amerika telefon numarasına ihtiyaç duyduğunuzda bu uygulama üzerinden ücretsiz olarak alabilir, verilen telefon numarasıyla sınırsız arama yapabilir ve mesaj gönderebilirsiniz. Telefon faturası olmadan telefon hizmeti almanızı sağlayan harika bir uygulama ve Google Play’de öne çıkan iletişim uygulamaları arasında.

TextNow APK İndir

TextNow Android uygulaması, ücretsiz olarak Amerika veya Kanada telefon numarası almanızı sağlar. Yıllık veya aylık ücret yoktur! Tamamen ücretsizdir! Sınırsız kısa mesaj, resim, video gönderip alabilirsiniz. Ameerika ve Kanada’ya istediğiniz kadar kısa mesaj gönderebilir, Amerika ve Kanada’da herhangi bir telefon numarasına sınırsız ücretsiz telefon görüşmesi yapabilirsiniz. TextNow, 230’dan fazla ülkeye düşük maliyetli, uluslararası arama imkanı verir. Dakika başı 0.01 dolardan da düşük ücretlerle uzun süreli konuşmalar yapabilirsiniz. İşte TextNow üzerinden aldığınız telefon numarası ile yapabilecekleriniz;

TextNow APK Özellikleri