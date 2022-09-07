TextNow APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 72,579
- DOSYA BOYUTU 68.20 MB
- Üretici TextNow, Inc.
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TextNow APK olarak indirip kullanabileceğiniz ücretsiz arama ve mesajlaşma sağlayan Android uygulamasıdır.
TextNow, APK olarak Android telefonunuza indirebileceğiniz ücretsiz telefon numarası alma uygulaması. Amerika telefon numarasına ihtiyaç duyduğunuzda bu uygulama üzerinden ücretsiz olarak alabilir, verilen telefon numarasıyla sınırsız arama yapabilir ve mesaj gönderebilirsiniz. Telefon faturası olmadan telefon hizmeti almanızı sağlayan harika bir uygulama ve Google Play’de öne çıkan iletişim uygulamaları arasında.
TextNow APK İndir
TextNow Android uygulaması, ücretsiz olarak Amerika veya Kanada telefon numarası almanızı sağlar. Yıllık veya aylık ücret yoktur! Tamamen ücretsizdir! Sınırsız kısa mesaj, resim, video gönderip alabilirsiniz. Ameerika ve Kanada’ya istediğiniz kadar kısa mesaj gönderebilir, Amerika ve Kanada’da herhangi bir telefon numarasına sınırsız ücretsiz telefon görüşmesi yapabilirsiniz. TextNow, 230’dan fazla ülkeye düşük maliyetli, uluslararası arama imkanı verir. Dakika başı 0.01 dolardan da düşük ücretlerle uzun süreli konuşmalar yapabilirsiniz. İşte TextNow üzerinden aldığınız telefon numarası ile yapabilecekleriniz;
TextNow APK Özellikleri
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Sesli arama yapın ve alın.
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Emojiler, çıkartmalar ve gifler gönderip alın.
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Mesajlaşırken resim gönderin, alın ve kaydedin.
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Arkadaşlarınıza ve ailenize video gönderin.
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Arayan kimliği özelliği ile kimin aradığını görün.
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PassCode ile mesajlarınızı meraklı gözlerden saklayın.
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Google SmarLock ile şifrenizi hatırlamanız gerekmez.
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Çağrı yönlendirme yapabilirsiniz.
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Konferans görüşmesi yapın.
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Her mesaja kendi kişisel imzanızı ekleyin.
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Özelleştirilebilir mesaj tonu, zil sesi ve titreşim
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Özelleştirilebilir arka planlar
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Kişilere özel zil sesleri ve arka planlar atayın.
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Hızlı Yanıtla ile gelen mesajları hızlıca yanıtlayın.
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Ana ekran widget’ı ile TextNow’u hızlıca başlatın, yeni mesaj oluşturun veya hızlı bir şekilde arama yapın.
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Mesajlarınız, SMS’leriniz ve GIF’lerinizi doğrudan TextNow üzerinden gönderin ve alın.
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Bilgisayarınızdan veya tabletinizden mesaj gönderin ve arama yapın, hareket halinde bu özelliklere telefonunuzdan erişin.
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WiFi bağlantılı tabletinizi telefona dönüştürün.