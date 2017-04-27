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Antox
TamindirMobilİletişimAntox - IPhone Ve IPad İçin İletişim Uygulaması

Antox

(iOS)
Antox İndir Hemen İndir

33.1 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Antox
Antox
Antox

Antox uygulaması ile tamamen ücretsiz olarak sesli ve videolu görüşmeler yapabilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 2 saat önce

Antox uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan tamamen ücretsiz olarak sesli ve videolu görüşmeler yapabilirsiniz.

Skype alternatifi olarak kullanabileceğiniz bir iletişim uygulaması olan Antox, mesajlaşmalarınızı ve videolu görüşmelerinizi hiç kimsenin takip edemeyeceği şekilde şifreleyebiliyor. Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan Antox, tamamen ücretsiz ve reklamsız olarak sunulmasıyla öne çıkıyor diyebilirim. Açık kaynak kodlu bir uygulama olan Antox ile arkadaşlarınızla yazılı, sesli ve videolu olarak görüşebilme ve dosya aktarımı yapabilme imkanlarını da sunuyor.

Görüşmelerinizin takip edilmesinden endişeleniyorsanız ve Skype’a alternatif bir uygulama arıyorsanız, Antox uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri:

  • Tamamen ücretsiz,
  • Şifreli sesli ve videolu görüşmeler,
  • Dosya gönderimi,
  • Açık kaynak kodlu,
  • Reklamsız.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
The Tox Project
Antox QR Kodu Okutarak İndir

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