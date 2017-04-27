Antox(iOS)
Antox uygulaması ile tamamen ücretsiz olarak sesli ve videolu görüşmeler yapabilirsiniz.
Antox uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan tamamen ücretsiz olarak sesli ve videolu görüşmeler yapabilirsiniz.
Skype alternatifi olarak kullanabileceğiniz bir iletişim uygulaması olan Antox, mesajlaşmalarınızı ve videolu görüşmelerinizi hiç kimsenin takip edemeyeceği şekilde şifreleyebiliyor. Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan Antox, tamamen ücretsiz ve reklamsız olarak sunulmasıyla öne çıkıyor diyebilirim. Açık kaynak kodlu bir uygulama olan Antox ile arkadaşlarınızla yazılı, sesli ve videolu olarak görüşebilme ve dosya aktarımı yapabilme imkanlarını da sunuyor.
Görüşmelerinizin takip edilmesinden endişeleniyorsanız ve Skype’a alternatif bir uygulama arıyorsanız, Antox uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.
Uygulama özellikleri:
- Tamamen ücretsiz,
- Şifreli sesli ve videolu görüşmeler,
- Dosya gönderimi,
- Açık kaynak kodlu,
- Reklamsız.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- The Tox Project
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