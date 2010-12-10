Any Video Converter bir video format dönüştürme aracı. Kullanımı kolay arayüzü ile hızlı dönüştürme yapabilme özelliği ve görüntü kalitesi yüksek video dosyalarını desteklemesi programın tercih sebebi olabilir.

Neredeyse bütün video dosya formatlarını destekleyen ve dönüştürebilen programın dönüştürdüğü dosya formatları arasında AVI, MP4, WMV, MKV, MPEG, FLV, SWF, 3GP , DVD, WebM , MP3 sayılabilir.

Any Video Converter video dosyalarını kırpmanıza, ekran oranını değiştirmenize, ses kalitesini ve formatını değiştirmenize izin veriyor. Gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra video dosyalarını sisteminizde çözücüsü bulunan formatlara çevirebilirsiniz.

MOV, M2TS, OGM, RMVB, RM, WMV, QT, WebM, FLV, MOD, TS, TP, DVR-MS, Divx formatları AVI, WMV, MP4, MPEG-1, MPEG-2, FLV, SWF, MKV, 3GP, 3G2 formatlarına dönüştürülebilir.

Program AVCHD (*.M2TS, *.MTS, *.TOD), HD MKV, HD H.264/MPEG-4 AVC, HD MPEG-2, HD MPEG gibi pek çok yüksek çözünürlük video formatını destekler.

Programın desteklediği cihazlar: