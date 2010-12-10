Any Video Converter6.1.6
Video Format Dönüştürücü
Any Video Converter bir video format dönüştürme aracı. Kullanımı kolay arayüzü ile hızlı dönüştürme yapabilme özelliği ve görüntü kalitesi yüksek video dosyalarını desteklemesi programın tercih sebebi olabilir.
Neredeyse bütün video dosya formatlarını destekleyen ve dönüştürebilen programın dönüştürdüğü dosya formatları arasında AVI, MP4, WMV, MKV, MPEG, FLV, SWF, 3GP , DVD, WebM , MP3 sayılabilir.
Any Video Converter video dosyalarını kırpmanıza, ekran oranını değiştirmenize, ses kalitesini ve formatını değiştirmenize izin veriyor. Gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra video dosyalarını sisteminizde çözücüsü bulunan formatlara çevirebilirsiniz.
MOV, M2TS, OGM, RMVB, RM, WMV, QT, WebM, FLV, MOD, TS, TP, DVR-MS, Divx formatları AVI, WMV, MP4, MPEG-1, MPEG-2, FLV, SWF, MKV, 3GP, 3G2 formatlarına dönüştürülebilir.
Program AVCHD (*.M2TS, *.MTS, *.TOD), HD MKV, HD H.264/MPEG-4 AVC, HD MPEG-2, HD MPEG gibi pek çok yüksek çözünürlük video formatını destekler.
Programın desteklediği cihazlar:
- iPod, iPhone, iPad, PSP, Zune, Google Nexus One, BlackBerry, Nokia mobil cihazlar
- PS3, Xbox360, Wii oyun konsolları
-
5- Any Video Converter 5.8.5 için REİS dedi ki;
seviyorum tamindiri be kardeşim
-
5- Any Video Converter 5.8.2 için Furkan dedi ki;
on numara bir uygulama aga çok müthiş yaArtı Yönleri: Süperrrrrrrr hızlı çevirme Eksi Yönleri: sıfır kusur
-
Any Video Converter 5.7.8 için AFFFDSAd Soyad dedi ki;
teşekkurr taminidr seni seviom :D
:D
:D
-
5- Any Video Converter 5.7.8 için erdo44 dedi ki;
harikasıız bole devam yok bole bı sıte :)Artı Yönleri: saymakla bıtmez Eksi Yönleri: tanımsız :)
-
Any Video Converter 5.7.3 için joy ride dedi ki;
bunu telime indirdim rehberimdeki herkese mesaj göndermiş bunun hakkında bilgisi olan var mı acaba
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 737 / 336,583
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Any-Video-Converter
Format Dönüştürücüler Popülerleri
- MP4 ConverterVideoları MP4 Dosyasına Dönüştürme Programı
- Format FactoryÜcretsiz Format Dönüştürme Programı
- Any Video ConverterVideo Format Dönüştürücü
- XMedia RecodeFormat Dönüştürücü
- Free YouTube to MP3 ConverterYoutube Mp3 Dönüştürücü
- Google Chrome indirPopüler Tarayıcı
- Assetto CorsaAraba Oyunu
- BitdefenderÜcretsiz Antivirüs
- PES 2018Futbol Oyunu
- Hotspot ShieldVPN Programı