?     Geri Bildirim
TamindirHaberİnternet , GüvenlikArtık Ücretsiz İnternete SMS Ile Girmemiz Gerekiyor

Artık Ücretsiz İnternete SMS ile Girmemiz Gerekiyor

Artık Ücretsiz İnternete SMS ile Girmemiz Gerekiyor

Eğer bir alışveriş merkezinde, durakta veya kamuya açık herhangi bir alanda ücretsiz bir WiFi ağı bulduğunuzda bu ağı kullanarak interente bağlanmak isterseniz  artık direkt olarak bu ağa giriş yapamayacak, telefonunuza gönderilen SMS mesajı ile gelecek şifreyi girerek ücretsiz internet kullanabileceksiniz.

BTK, Resmi Gazete'de yayınladığı yeni bir yönetmelik ile ülkemizdeki internet kullanımı için yeni düzenlemeler getirdi. Bu düzenlemeler kamusal alanlardaki ücretsiz internet bağlantılarını ve internet kafe gibi internet hizmeti sunan işletmeleri kapsıyor. Yapılan düzenlemenin hedefi ise suç unsuru taşıyan içeriklerin kayıt altına alınması, sorumluların daha kolay tespit edilmesi.

Düzenleme gereği bir kullanıcı bir internet kafeden veya ücretsiz bir WiFi ağından internete girerken kendisine SMS ile gelecek şifreyi girmek zorunda kalacak. Ücretsiz internet hizmeti veya ticari olarak internet hizmeti sunan internet kafe gibi kurumlar ise internet bağlantılarını kullanan kullanıcıların internet kayıtlarını 2 yıl boyunca saklamak zorunda kalacak. Yani ücretsiz bir ağda veya internet kafede internete girdiğinizde hangi sitelere girdiğiniz ve ne tür işlemler yaptığınız kaydedilecek, 2 yıl içinde yetkililer talep ettiğinde bu yetkililere teslim edilecek.

Yönetmelik ile gelen düzenlemelere uymayan işletmeler önce uyarılacak. Eğer uyarıya rağmen düzenlemelere uyulmazsa işletme 3 güne kadar kapatılabilecek. Kapatma cezasının ardından halen düzenlemeye uyulmazsa 3.000 ile 15.000 TL arası para cezası uygulanabilecek.

Yeni düzenleme beraberinde izleme ve takip kaygılarını da getiriyor. Ülkemizin, sosyal medya kullanımı söz konusu olduğunda bile oldukça hassas bir dönemde olduğu düşünülürse düzenlemenin ciddi tartışmalara sebep olacağı söylenebilir. Uzmanlar ise bu uygulamanın açıklarının olduğunu, SMS gönderilecek telefon numarasının internete bağlanan kişiye ait olmadığı durumlarda ciddi problemler ortaya çıkabileceğini ifade ediyorlar.

BTK'nın AKK İyileştirme Düzenlemesi Mayıs'ta Yürürlüğe Girecek

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 13.04.2017

Artık Ücretsiz İnternete SMS ile Girmemiz Gerekiyor İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Microsoft, 2015'te Servis Edilen Windows 10 Sürümünü de Tarihe Gömüyor Microsoft, 2015'te Servis Edilen Windows 10 Sürümünü de Tarihe Gömüyor Evet, yanlış okumadınız Microsoft, Windows 10 işletim sistemine dün yapılan Creators Update sürüm güncellemesinden sonra, 2015 yılında ilk…
Testlerde Microsoft Edge, En Tasarruflu Tarayıcı Oldu Testlerde Microsoft Edge, En Tasarruflu Tarayıcı OlduWindows 10 Creators Update cihazlara birçok yeniliğin yanında, Edge tarayıcıya da en beklenen özelliği kazandırmış gibi görünüyor. 12 Nisan… Yeni Google Pixel Videosu İzlenme Rekoru Kırıyor Yeni Google Pixel Videosu İzlenme Rekoru KırıyorGoogle’ın Pixel akıllı telefonlarını Hindistan’da pazarlamak için hazırladığı video oldukça başarılı oldu. Google Pixel telefonlarla…
Türk Öğrencilerin Model Uydusu Amerika Yolunda En Yaratıcı Ayrılık Mesajı Spotify Aracılığıyla Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

İNTERNET HABERLERİ