Artık Ücretsiz İnternete SMS ile Girmemiz Gerekiyor

Eğer bir alışveriş merkezinde, durakta veya kamuya açık herhangi bir alanda ücretsiz bir WiFi ağı bulduğunuzda bu ağı kullanarak interente bağlanmak isterseniz artık direkt olarak bu ağa giriş yapamayacak, telefonunuza gönderilen SMS mesajı ile gelecek şifreyi girerek ücretsiz internet kullanabileceksiniz.

BTK, Resmi Gazete'de yayınladığı yeni bir yönetmelik ile ülkemizdeki internet kullanımı için yeni düzenlemeler getirdi. Bu düzenlemeler kamusal alanlardaki ücretsiz internet bağlantılarını ve internet kafe gibi internet hizmeti sunan işletmeleri kapsıyor. Yapılan düzenlemenin hedefi ise suç unsuru taşıyan içeriklerin kayıt altına alınması, sorumluların daha kolay tespit edilmesi.

Düzenleme gereği bir kullanıcı bir internet kafeden veya ücretsiz bir WiFi ağından internete girerken kendisine SMS ile gelecek şifreyi girmek zorunda kalacak. Ücretsiz internet hizmeti veya ticari olarak internet hizmeti sunan internet kafe gibi kurumlar ise internet bağlantılarını kullanan kullanıcıların internet kayıtlarını 2 yıl boyunca saklamak zorunda kalacak. Yani ücretsiz bir ağda veya internet kafede internete girdiğinizde hangi sitelere girdiğiniz ve ne tür işlemler yaptığınız kaydedilecek, 2 yıl içinde yetkililer talep ettiğinde bu yetkililere teslim edilecek.

Yönetmelik ile gelen düzenlemelere uymayan işletmeler önce uyarılacak. Eğer uyarıya rağmen düzenlemelere uyulmazsa işletme 3 güne kadar kapatılabilecek. Kapatma cezasının ardından halen düzenlemeye uyulmazsa 3.000 ile 15.000 TL arası para cezası uygulanabilecek.

Yeni düzenleme beraberinde izleme ve takip kaygılarını da getiriyor. Ülkemizin, sosyal medya kullanımı söz konusu olduğunda bile oldukça hassas bir dönemde olduğu düşünülürse düzenlemenin ciddi tartışmalara sebep olacağı söylenebilir. Uzmanlar ise bu uygulamanın açıklarının olduğunu, SMS gönderilecek telefon numarasının internete bağlanan kişiye ait olmadığı durumlarda ciddi problemler ortaya çıkabileceğini ifade ediyorlar.

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