Bataryalar Yaşlandıkça Neden Kapasiteleri de Tüketiyor?

Dizüstü bilgisayar veya akıllı telefon kullanan herkes, pillerin zamanla kapasitelerini nasıl kaybettiğini bilir. Satın aldığınız ilk gün ile aradan geçen zaman içinde bataryalarınız yaşlanır ve kapasite ömürleri kısalır. Bu duruma "kapasite solması" adı veriliyor. Peki, neden?

Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı'ndaki araştırmacılar, şarj kapasitesinin azalmasına yol açan etkenlerden birini keşfettiklerini ve onu durdurabileceklerine inanıyorlar. Bilim adamlarının tezi şöyle gelişiyor, bir lityum iyon şarj edilebilir pilde bulunan elektrolit çözeltisindeki lityum iyonları, iki elektrot arasında hareket ederek, aygıta güç sağlayan elektron akışı oluşturuyor.

Araştırmacılar, pilin elektrotlarının hareket etmelerinden dolayı, pili oluşturan malzemenin zamanla bozulduğunu ve bazı metal iyonlarının (Manganez) serbestçe yüzmesini ve ters elektrota gitmesine sebep olduğu fark ettiler. Zamanla kullanılan bataryalarda bu durum, lityum iyonlarını olumsuz ekiliyor ve bataryanın şarj olma yeteneği de azalıyor. Bu sebeple pilin maksimum şarjı kademeli olarak kayboluyor ve sonuç olarak ideal batarya ömründen de ödün vermeye başlıyor.

Bilim adamları batarya kapasitekayıplarının sebebinin belirlenmesiyle birlikte, yakın bir gelecekte çok daha dayanıklı ve uzun ömürlü bataryalar üretilebileceğini söylediler.

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