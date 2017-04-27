?     Geri Bildirim
TamindirHaberTeknolojiBataryalar Yaşlandıkça Neden Kapasiteleri De Tüketiyor?

Bataryalar Yaşlandıkça Neden Kapasiteleri de Tüketiyor?

Bataryalar Yaşlandıkça Neden Kapasitelerini de Tüketiyor?

Dizüstü bilgisayar veya akıllı telefon kullanan herkes, pillerin zamanla kapasitelerini nasıl kaybettiğini bilir. Satın aldığınız ilk gün ile aradan geçen zaman içinde bataryalarınız yaşlanır ve kapasite ömürleri kısalır. Bu duruma "kapasite solması" adı veriliyor. Peki, neden?

Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı'ndaki araştırmacılar, şarj kapasitesinin azalmasına yol açan etkenlerden birini keşfettiklerini ve onu durdurabileceklerine inanıyorlar. Bilim adamlarının tezi şöyle gelişiyor, bir lityum iyon şarj edilebilir pilde bulunan elektrolit çözeltisindeki lityum iyonları, iki elektrot arasında hareket ederek, aygıta güç sağlayan elektron akışı oluşturuyor.

Araştırmacılar, pilin elektrotlarının hareket etmelerinden dolayı, pili oluşturan malzemenin zamanla bozulduğunu ve bazı metal iyonlarının (Manganez) serbestçe yüzmesini ve ters elektrota gitmesine sebep olduğu fark ettiler. Zamanla kullanılan bataryalarda bu durum, lityum iyonlarını olumsuz ekiliyor ve bataryanın şarj olma yeteneği de azalıyor. Bu sebeple pilin maksimum şarjı kademeli olarak kayboluyor ve sonuç olarak ideal batarya ömründen de ödün vermeye başlıyor.

Bilim adamları batarya kapasitekayıplarının sebebinin belirlenmesiyle birlikte, yakın bir gelecekte çok daha dayanıklı ve uzun ömürlü bataryalar üretilebileceğini söylediler.

İndir2.3 MB
Battery Save Booster Android
Battery Save Booster Android Android için Batarya Ömrü Uzatma Uygulaması

İndir
2 Battery - Battery Saver Android
2 Battery - Battery Saver Android Android için Pil Ömrü Uzatma Uygulaması

İndir6.1 MB
One Touch Battery Saver Android
One Touch Battery Saver Android Android için Batarya Ömrü Uzatma Uygulaması

İndir
Battery Defender Android
Battery Defender Android Android için Pil Ömrü Uzatma Uygulaması

Akıllı Telefonunuzun Batarya Ömrünü 3 Katına Çıkarmak Mümkün

Facebook Uygulamasını Silenlere Yüzde 20 Batarya Ömrü Hediye!

Bir Hafta Batarya Ömrü Olan Akıllı Telefon Oukitel, İnternete Sızdırıldı

Editöre Yaz:
Yazar: - 27.04.2017

Bataryalar Yaşlandıkça Neden Kapasiteleri de Tüketiyor? İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Huawei, Cebinize Sığacak Bilgisayar HiKey 690'ı Tanıttı Huawei, Cebinize Sığacak Bilgisayar HiKey 690'ı Tanıttı Daha çok akıllı telefonlarıyla tanıdığımız Huawei, Raspberry Pi'nin rakibi olacak Android işletim sistemini kullanan küçük bilgisayarı HiKey…
Samsung'un Yeni Amiral Gemisi Şirkete İlaç Gibi Gelecek Samsung'un Yeni Amiral Gemisi Şirkete İlaç Gibi GelecekSamsung bugün 2017 yılı ilk çeyrek raporlarını açıklarken, şirketin cirosunda ki azalma dikkati çekti. Bunun sebebi şirketin geçen yıl yaşadığı… Waymo Sürücüsüz Minivanlarla Yolcu Taşımaya Başlıyor Waymo Sürücüsüz Minivanlarla Yolcu Taşımaya BaşlıyorAilelerle ortak bir çalışmaya giren Alphabet'in sürücüsüz otomobil teknolojisi Waymo, test alanlarını genişletiyor. Waymo'nun ilk hedefi aileler…
Google'ın Deneysel Fotoğraf Çekme Uygulaması Gece Harikalar Yaratıyor Kullanıcı Sayısı Artan Twitter Para Kaybediyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

TEKNOLOJI HABERLERİ