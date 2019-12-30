2010'larda Yok Olan Teknolojiler

Her ne kadar o kadar süre geçmiş gibi görünmese de 2010'lu yılların sonlarına geldik. Birkaç saat sonra 2020'lere gireceğimiz bugünlerde, 2010'lu yıllarda hayatımızdan çıkan önemli teknolojik gelişmeleri bir araya getirelim dedik. DVD, plazma tv ve mp3 oynatıcılar gibi neredeyse herkesin kullandığı teknolojik aletler, 2010'lu yıllarda hayatımızdan bir anda çıkıverdiler. İşte o liste!

Teknoloji dünyası milenyuma girdiğimiz günlerde bu yana takip edilemez şekilde gelişmeye ve değişmeye devam ediyor. 90'lı yılların aksine, çokça kullanılan bir teknolojik alet, ansızın hayatımızdan çıkabiliyor ya da bir başkası anında en çok kullanılanlar arasına girebiliyor. Özellikle akıllı telefonların yaygınlaşması ve internet hızlarının artmasıyla birlikte akla hayale gelmeyecek ürünler, hayatımızın değişmezleri arasına giriyorlar.

MP3 Oynatıcılar - iPod ve Zune

Şöyle birkaç yıl geriye gittiğimizde gençlerin büyük bir kısmının hayallerinin başına iPod geliyordu. MP3 dinleme şeklimizi değiştiren MP3 oynatıcılar, neredeyse herkesin cebinde kendine yer bulurken, bugün kimse bunların yüzüne bakmıyor.

Şimdilerde Sony gibi büyük üreticiler, yüksek kalitede müzik dinlemek isteyenler için MP3 oynatıcılarını piyasaya sürmeye devam etseler de bunların piyasası oldukça daralmış durumda. Buna rağmen 2010'lu yılların başında iPod, şimdilerin akıllı telefonları gibi milyonlarca kişiye hitap ediyordu.

Akıllı telefonların yüksek kalitede müzik sunması, Spotify gibi internet üzerinden müzik oynatma platformlarının çok yükselmesi, MP3 oynatıcılara gereksinimi neredeyse sıfıra indirdi.

Anlık mesajlaşma uygulamaları - MSN, Yahoo, BBM

2000'lerin başında anlık mesajlaşma uygulamaarı ICQ ve Yahoo Messenger, neredeyse her internet kullanıcısının tercihlerinin başında geliyordu. 2010'lara gelindiğinde ise MSN bütün pazarı kendinde toplamayı başarmış haldeydi; ancak Facebook'un güçlenmesi, akıllı telefonların herkesin cebine girmesi ve WhatsApp, anlık mesajlaşma uygulamalarını tamamen bitirdi.

Microsoft'un 2012 yılında Skype'ı satın alması MSN'in bitişi olarak yorumlanırken, Verizon'un AOL'u 2015'de alması ve 2017 yılında tamamen bitimesi bir devrin kapanışını göstermişti. Bir zamanların WhatsApp'ı BBM ise 2013 yılında Android ve iOS üzerinde yayınlanmasıyla bir başka devrin son noktasını koymuş oldu.

DVD - Oynatıcılar, kiralama ve DVD çekme

Önce her şey CD'ler ile başlamıştı. Bir verinin aktarımı için en kolay yolların başında gelen CD'ler, verilerin boyutlarının artmasının ardından DVD'lere evrilmişti. Görüntü kalitesi yüksek filmlerin DVD'lere çekilmesi, oyunların DVD yoluyla piyasaya sürülmesi derken, DVD değişmezler arasına girmişti.

DVD'lerin yükselişinin ardından kaliteli DVD oynatıcılar da büyük bir pazar haline gelmişti. Neredeyse her evde DVD oynatabilen bir cihaz kendine yer bulmaya başlamıştı.

DVD kiralama işi milyar dolarlık bir pazara dönüşürken, 2010'dan sonra yükselen internet hızları, DVD'lere ihtiyacı bir hayli düşürdü. Ardından DVD'lerin yetersiz kalmasıyla gün yüzüne çıkan Blu-Ray gibi teknolojiler, DVD teknolojisini tamamen bitirdi.

2014 yılında DVD kiralama şirketi Blockbusters'ın tamamen kapanması, bir devre son noktayı koyan gelişme olarak gösterildi. O andan itibaren internet üzerinden yayın yapan Netflix gibi platformlar yükselişe geçti ve DVD artık nostalji köşesine kalktı. Örneğin; 4 yıl önce hazırladığımız şu video, işlerin nasıl yürüdüğünü az çok bizlere gösteriyor.

Plazma TV'ler

CRT ya da bizim tüplü dediğimiz televizyonlar, onlarca yıl evlerin baş köşesine yerleşmişlerdi. Neredeyse 50 yıllık bir hükümranlıktan sonra Plazma TV'ler tüplülerin yerine geçmeye başlamıştı. Küçülen boyutlar, yükselen kalite herkesi ansızın Plazma TV almaya yöneltmişti.

2010'ların başında tüplü televizyonlar neredeyse son bulurken, Plazma TV'ler için de yol çok uzun sürmeyecekti. Çıkışlarının üzerinden birkaç yıl geçmişken LCD TV'ler gün yüzüne çıkmış ve daha başlamadan Plazma TV'lere veda etmiştik.

Microsoft Kinect

2010 yılında Xbox ile birlikte piyasaya sürülen Kinect, oyun dünyasını değiştirebilecek teknolojilerin başında gösteriliyordu. Kullanıcıların hareketlerini algılayan ve oyuna aktaran Kinect teknoloji, ilk çıktığı yıllarda büyük bir sükse yapmıştı. Kinect için geliştirilen Just Dance ve Star Wars gibi oyunlar milyonlarca kullanıcıya ulaşırken, Xbox One ile Kinect'in gelişerek gelmesi, Kinect teknolojisinin devam edeceğine dair umut oluşturmuştu.

Buna rağmen Xbox One'ın yeni Kinect'i için gündem yaratacak oyun bir türlü piyasaya sürülemedi. Xbox 360'taki popülerliğine bir türlü ulaşamayan Kinect teknolojisi, hala satın alınabilir olmasına karşın Microsoft konu hakkındaki fikirlerini bir tarafa koydu ve bir nevi Kinect'i bitirdi.

Google Plus

Facebook'un inanılmaz yükselişinin ardından geride kalmak istemeyen Google, büyük umutlarla ve vaatlerle Google Plus adını verdiği sosyal medya platformunu kullanıma açmıştı. Google, neredeyse her servisini buraya bağlayarak kullanıcı sayısını artırmanın yanı sıra devasa bir platform yoluna gitmeye çalışmıştı. Google Glass gibi teknolojilerine de Plus'ı entegre edeceğini duyuran şirket, buna rağmen bir türlü başarılı olamadı. Instagram, Snapchat ve buna benzer yeni nesil trendleri yakalayamayan Google, en sonunda Plus'ı kapatma kararı aldı.

Google, 2010'lu yıllarda sadece Google Plus'ı ortadan kaldırmadı: Şirket, büyük umutlarla pazarladığı Google Reader, Google Buzz, Google Glass, Project ARA, Nexus Player, Bump!, Chromecast Audio, Inbox by Gmail, Project Tango, Google Now, Allo, Picasa, Google Wave, Google Goggles ve Google Daydream için de üst üste kapatma kararı almıştı.

Windows Phone

Android ve iOS tekelini sonlandırabilecek yegane girişimlerin başında Windows Phone geliyordu. Bilgisayarları ve akıllı telefonları tam anlamıyla entegre etme mottosuyla yola başlayan Windows Phone, Microsoft'un Nokia markasını satın almasından sonra hızlı bir yükselişe geçmişti. Üretilen orta segmentteki çok uygun fiyatlı ve kullanışlı telefonların birçok kişinin ilgisini çekmeyi başarmıştı.

Milyonlarca kişinin bu telefonları satın almasına karşın Microsoft, kendi ürettiği telefonlar ve birkaç HTC modelinden başka kimseyi yanına alamamasının ardından, hızlı bir düşüşe geçmiş ve rakipleriyle yarışamaz gale gelmişti.

Microsoft, Android'in yükseldiği günlerde odak noktasına Windows 10'u koymasından ötürü yarışta geride kalmış ve en sonunda Nokia markasını satışa çıkararak, Windows Phone'un mezarına son toprağı atmıştı.

Vine

Facebook, Instagram ve Snapchat arasından sıyrılan 6 saniyelik video paylaşma uygulaması Vine, onlarca ünlü sosyal medya yıldızı çıkarmış, on milyonlarca kişiye ulaşmıştı. Neredeyse herkesin telefonuna girmeyi başaran Vine uygulaması, Twitter ile entegre edilmeye çalışılmasının ardından düşüşe geçmişti.

Vine'ın ruhunu taşıyan TikTok ise bugünlerde aynı popüleriteyi en yukarıya çıkmarmayı başardı.