2019'un En İyi Çift SIM Kartlı Akıllı Telefonları

Çift SIM kartlı akıllı telefonlar bireysel ve iş hattı için iki ayrı telefon taşıma durumunu ortadan kaldırıyor. Çift SIM kartlı telefon tavsiyesi isteyenler için, 2019’un en iyi çift simli telefonları Çift SIM kartlı telefonlar listemizde bir araya getirdik. İşte 2019’un öne çıkan çift SIM kartlı Android telefonları

Fiziksel SIM kartların yerine geçecek eSIM’ler henüz Türkiye’de mevcut değil. Bireysel ve iş için iki ayrı hattınız var ve ikisini de gün içinde aktif olarak kullanıyorsanız ya yanınızda iki ayrı telefon taşımanız gerekiyor ya da çift SIM kart desteği olan bir telefon almanız gerekiyor. Çoğu kullanıcı çift SIM’li telefonlara yöneliyor. Bu makalede 2019 yılının en iyi çift SIM’li telefonlarını listeliyoruz. Android platformunun öne çıkan markalarının çift SIM kartlı telefonları arasında fiyat olarak çok uygun olanlar da var, üst seviyeye konumlandırılan çok pahalı modeller de var. Bütçenize en uygun olanı seçip yurt dışından veya Türkiye’den güvenilir e-ticaret siteleri veya mağazalardan satın alabilirsiniz.

OnePlus 7 Pro

Türkiye pazarına gireceği konuşulan Çinli üreticilerden OnePlus’ın bu modelini kesinlikle değerlendirmelisiniz. OnePlus 7 Pro’nun tüm modelleri standart olarak çift SIM kart yuvasına sahip. Cihazda Qualcomm’un Snapdragon 855 yonga seti bulunuyor ve ön kamera motorlu sürgünün arkasına gizlenmiş, sadece ekran görüyorsunuz. 90Hz yenileme hızına sahip ekranda her şey yağ gibi akıp gidiyor. Arkada 48MP kamera bulunuyor. Temel modelde 6GB RAM ve 128GB depolama alanı alıyorsunuz. OnePlus’ın kendi sitesinde OnePlus 7 Pro fiyatı 669 dolar. Hız istiyorsanız, tercih edeceğiniz model.

ASUS ZenFone 6

Tam ekran sunmanın başka bir yolu dönen kamera sistemi. ZenFone 6’da motorlu sürgü yerine bu sistem kullanılıyor. Selfie fotoğraf çekerken arkadan dönen bir modül yükseliyor. 48MP arka kamera birden selfie kamerasına dönüşüyor ve Instagram’da bol beğeni garanti etkileyici fotoğraflar elde ediyorsunuz. Üretici tarafından özelleştirme yapılmamış, temiz bir arayüzle gelen telefona Snapdragon 855 işlemci ve 5000 mAh batarya güç veriyor. Harika selfie’ler çekeceğiniz pil canavarı bu cihazın fiyatı Amazon’da 549 dolar.

Samsung Galaxy S10+

Samsung’un üst seviye akıllı telefonu Galaxy S10+, çift SIM desteğine sahip. Ön yüz kamerası ekranın sağ tarafına konumlandırılmış çift deliğin içine gömülmüş, bu sayede neredeyse tam ekran deneyimi yaşıyorsunuz. Tasarımıyla hayranlık uyandıran telefon IP68 sertikasına ve kablosuz şarj desteğine sahip. En iyi ekranlı akıllı telefonlardan biri olana S10+, tasarıma önem veren gerçek amiral gemisi arayanlara hitap ediyor. Amazon’da 717 dolar fiyat etiketiyle, ülkemizde 7000 lira seviyesinde bir fiyatla satışta.

Samsung Galaxy Note 10+

S10+’dan daha etkileyici bir tasarıma sahip ve işlevsel telefon varsa o da Note 10+. Ön yüz kamerası ekranın ortasına konumlandırılmış tek deliğin içerisinde. Ekran boyutu olarak da daha büyük olduğundan gözünüzü alamayacağınız bu model 45W kablolu şarjı destekliyor ve bir akıllı telefonda bulabileceğiniz en iyi donanım bu telefonda. Dahası S Pen gibi bir kalemden fazlası olan, çok yetenekli harika bir aksesuarla geliyor. S10+ gibi Note 10+ da ülkemizde çift SIM desteğiyle geliyor. Amazon’da 870 dolar fiyat etiketiyle, ülkemizde 9000 civarında bir fiyatla satışa sunuluyor. Büyük ekranlı telefonları seviyor, telefonda kalem ihtiyacı duyuyorsanız seçeceğiniz model Galaxy Note 10+.

Huawei P30 Pro

Çok yakında Türkiye’de de satışa sunulacak Huawei P30 Pro, 2019’un en iyi akıllı telefonlarından biri. Tam bir donanım canavarı. OLED ekranı etkileyici, 50x yakınlaştırma yeteneğine sahip harika bir kamerası var. Özellikle fotoğraf çekmeyi sevenlerin hayran kalacağı olağanüstü kamerası ve 40W kablolu şarj desteğiyle bugün satın alabileceğiniz her yönden en iyi cihazlardan biri P30 Pro. Amazon’da şu anda 704 dolar fiyat etiketiyle, ülkemizde 6700 lira seviyesinde bir fiyatla satışta. Bu telefonun yakınlaştırma yeteneğine şaşıracaksınız.

Xiaomi Mi 9

Rakiplerinden daha iyi donanımlı telefonları nispeten uygun fiyatla satışa sunmasıyla ünlenen Çinli üreticinin Mi 9 modelini seçenekleriniz arasına almalısınız. Telefon 48MP Sony IMX 586 sensörlü kamera, çarpıcı AMOLED ekran ve Snapdragon 855 işlemciye sahip. Dünyada 20W kablosuz şarj desteği sunan bir akıllı telefon olma özellğini taşıyan Xiaomi Mi 9, amiral gemilerinin gücünde olmasına karşın çok daha uygun fiyatlı. Amazon’da 389 dolar fiyatla, ülkemizde 5800 lira fiyatla satışta.

POCO F1

Uygun fiyatlı yüksek donanımlı bir başka model olan POCO F1, sıvı soğutmalı işlemcisi (Snapdragon 845), 4000 mAh bataryası, FHD+ 6.1 inç ekranı ile büyülüyor. İki kat daha pahalı olan telefonlarla kıyaslandığında neredeyse aynı donanımı alıyorsunuz. Tüm Xiaomi telefonlar gibi çift VoLTE çift SIM kart yuvası ile gelen telefon tam bir fiyat performas ürünü. Amazon’da şu anda 297 dolar fiyatla, ülkemizde 3000 lira seviyesinde oldukça yüksek bir fiyatla satışta. Bir telefon için ayıracak fazla bütçeniz yok veya telefona fazla para yatırmak istemiyorsunuz, POCO F1’i kesinlikle değerlendirin.

Nokia 4.2

Ucuz olsun akıllı olsun diyorsanız, Nokia 4.2 tam size göre. Snapdragon 439 işlemciden güç alan telefon su damlası çentikli ekrana sahip. Google Asistan için özel tuş, gelen bildirimler ve aramalar için yanan LED halka telefonun dikkat çeken özellkleri arasında. İki SIM kart yuvası ve tüm operatörlerle uyumluluğu ile Nokia 4.2 mükemmel bir bütçe seçeneği. Amazon’da 189 dolar fiyat etiketiyle, ülkemizde 999 TL fiyatla satışta.