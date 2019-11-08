2019'un En Önemli Sosyal Medya İstatistikleri

Sosyal medya istatistiklerinin ve gerçeklerin günlük yaşamdaki rolü nedir? Bu yazıda, bu sorunun cevabını bulacağınızı umuyoruz. Bu istatistikler, sosyal medya stratejisini geliştirmenin üzerinde büyük bir role sahiptir. İşte, 2019'un en önemli sosyal medya istatistikleri!

Dünya Genelinde Sosyal Medya Kullanımı

4.4 milyar internet kullanıcısı var, bu 4.4 milyar internet kullanıcısının yaklaşık 3.5 milyarının en az bir sosyal medya platformunda hesabı bulunuyor.

En Popüler Sosyal Ağlar

En popüler sosyal ağlar sırasıyla 2,4 milyar kullanıcı ile Facebook, 1,9 milyar kullanıcıyla YouTube, 1,6, milyar kullanıcısı ile WhatsApp, 1 milyar kullanıcı ile Instagram, 1 milyar kullanıcı ile WeChat, 800 milyon kullanıcı ile TikTok, 610 milyon kullanıcı ile LinkedIn, 542 milyon kullanıcı ile Reddit, 330 milyon kullanıcı ile Twitter ve son olarak 265 milyon kullanıcı ile Pinterest'tır.

Sosyal Medyaların Demografik İstatistikleri

Facebook: Facebook kullanıcılarının cinsiyet dağılımında kadınların bariz bir şekilde daha çok olduğunu görüyoruz. Kesin dağılım olarak %54'ünün kadın, %46'ının erkek olduğu biliniyor. Bu oran, internet kullanıcıları arasında Facebook kullanımına baktığınızda da ortaya çıkıyor: Çevrimiçi olan tüm erkeklerin %62'sinin Facebook hesabı varken, çevrimiçi olan kadınların %72'si Facebook'tadır. 13-17 yaş grubunun %51'i, 18-29 yaş grubunun %81'i, 30-49 yaş grubunun %78'i, 50-64 yaş grubunun %65'i, 65 yaş üstü kullanıcıların %41'i Facebook kullanıyor.

kullanıcılarının cinsiyet dağılımında kadınların bariz bir şekilde daha çok olduğunu görüyoruz. Kesin dağılım olarak %54'ünün kadın, %46'ının erkek olduğu biliniyor. Bu oran, internet kullanıcıları arasında Facebook kullanımına baktığınızda da ortaya çıkıyor: Çevrimiçi olan tüm erkeklerin %62'sinin Facebook hesabı varken, çevrimiçi olan kadınların %72'si Facebook'tadır. 13-17 yaş grubunun %51'i, 18-29 yaş grubunun %81'i, 30-49 yaş grubunun %78'i, 50-64 yaş grubunun %65'i, 65 yaş üstü kullanıcıların %41'i Facebook kullanıyor. Instagram: 18-29 yaş grubunun %64'ü, 30-49 yaş grubunun %40'ı, 50-64 yaş grubunun %21'i, 65 ve üstü kullanıcıların ise sadece %10'u Instagram kullanıyor.

18-29 yaş grubunun %64'ü, 30-49 yaş grubunun %40'ı, 50-64 yaş grubunun %21'i, 65 ve üstü kullanıcıların ise sadece %10'u Instagram kullanıyor. Twitter: 13-17 yaş grubunun %32'si, 18-29 yaş grubunun %40'ı, 30-49 yaş grubunun %27'si, 50-64 yaş grubunun %19'u, 65 ve üstü kullanıcıların ise sadece %8'i Twitter kullanıyor.

13-17 yaş grubunun %32'si, 18-29 yaş grubunun %40'ı, 30-49 yaş grubunun %27'si, 50-64 yaş grubunun %19'u, 65 ve üstü kullanıcıların ise sadece %8'i Twitter kullanıyor. LinkedIn: LinkedIn'in demografik özellikleri , daha önce ele aldığımız sosyal ağlardan ilginç birkaç farklılığa sahiptir. 18-29 yaş grubunun %29'u, 30-49 yaş grubunun %33'ü, 50-64 yaş grubunun %24'ü, 65 yaş ve üstü kullanıcıların ise sadece %9'u LinkedIn kullanıyor.

, daha önce ele aldığımız sosyal ağlardan ilginç birkaç farklılığa sahiptir. 18-29 yaş grubunun %29'u, 30-49 yaş grubunun %33'ü, 50-64 yaş grubunun %24'ü, 65 yaş ve üstü kullanıcıların ise sadece %9'u LinkedIn kullanıyor. Pinterest: Pinterest birçoğunuzun bildiği gibi çoğunlukla kadın kullanıcıların etkileşiminin yoğun olduğu bir platformdur. 18-29 yaş grubunun %34'ü, 30-49 yaş grubunun %34'ü, 50-64 yaş grubunun %26'sı, 65 ve üstü kullanıcıların ise sadece %16'sı Pinterest kullanıyor.

Pinterest birçoğunuzun bildiği gibi çoğunlukla kadın kullanıcıların etkileşiminin yoğun olduğu bir platformdur. 18-29 yaş grubunun %34'ü, 30-49 yaş grubunun %34'ü, 50-64 yaş grubunun %26'sı, 65 ve üstü kullanıcıların ise sadece %16'sı Pinterest kullanıyor. Snapchat: Snapchat ile en sık ilişkilendirilen demografiyi biliyorsunuzdur. Rakamların da söylediği gibi Snapchat'ın kullanıcıları çok gençtir. 13-17 yaş grubunun %69'u, 18-29 yaş grubunun ise %68'i Snapchat kullanıyor.

Sosyal Medya İstatistiklerine Dair Şaşırtıcı Gerçekler