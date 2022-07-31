5 Dev Markanın Logoları Nereden Geliyor?

Dünya üzerinde birçok şirket kuruldu, kimileri başarılı olurken kimileri tarihin karanlık sularına gömüldü. Bir şirket kurarken logo en önemli şeylerden biridir. Çünkü insanlar logolar ile markaları tanımaktadırlar. Birçok logo birbirini andırmaktadır, bunun en büyük nedenleri arasında aslında tüm tasarımların tarihte daha önceden birçok benzeri bulunmasıdır.

Görsel iletişim çok önemli olduğu günümüzde, kimi şirketler logolarını sadece yazı olarak kullanmakta kimileri ise sadece yapmış oldukları tasarımlar ile kurmaktadır. Her iki seçeneği de logolarında kullanan birçok şirket bulunmaktadır. Peki sizler için derlediğimiz 5 ünlü şirketin logosu nereden gelmektedir? Gelin birlikte bakalım.

5 Ünlü Şirketin Logolarının Hikayesi

Google logosu

Apple logosu

Facebook logosu

Instagram logosu

Twitter logosu

Google Logosu

Dünyanın en büyük ve kapsamlı olan arama motoru Google, birçok defa logosunda değişikliklere gitti ama bu değişiklikler küçük değişikliklerdi. Google logosunun tasarımcısı aynı zamanda Google’u kuran kişi idi. Sergey Brin, 1998 yılında bilgisayarındaki ücretsiz tasarım programı ile tasarlamıştı. Basit olan logo sadece bir yazı fontundan ibaret ve yazılar çeşitli renklere bürünmüştür. Google şirketinin ilk logosu Catull yazı fontu ile yazılmıştı.

Apple Logosu

Akıllı telefon dünyasının lideri olan Apple, Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından kurulmuştur. Steve Jobs’ın garajında kurulan şirket, Apple Computer ismini almıştı. Ancak bilindiği üzere Apple’ın ilk logosu elma görünümünde değil yerçekimini keşfeden Isaac Newton’un görseli üzerinden temsil edilmiştir. Fakat bu logo çok fazla kullanılmamış ve 1 yıl sonra elma görünümüne kavuşmuştu, bu tasarım 6 farklı renkte oluşan bir ısırılmış elma’dan gelmekteydi.

Daha sonraları şirket logonun renklerini değiştirerek son haline bürünecekti. Peki ya elma figürü nereden gelmekteydi? Elma şeklinde oluşan logo için birçok efsane ortaya çıkmıştı. Bunlardan biri ilk insan olan Adem ve Havva’nın yasak elmayı yeme hikayesinden. Bir diğeri ise Steve Jobs’ın küçükken çok fakir olduğundan ve okulda sadece elma ile beslendiğinden türemekteydi. Ancak ısırılmış elma logosunun en bilindik doğrusu logonun bir kiraza benzememesi için olmasıdır.

Facebook Logosu

Dünyada birçok sosyal medya platformuna sahip olan Facebook, adını Meta olarak değiştirmiş ancak Facebook platformunun adını değiştirmemiştir. Logoların görsel iletişim kurarken en önemli figürlerden olduğunu söylemiştik. Bu nedenle logonun sade ve anlaşılır bir şekilde olması çok önemlidir. Bilinenlere göre Facebook logosu bu kararlar içinde oluşmuştur.

Instagram Logosu

Dünyada en popüler görsel paylaşım platformu Instagram’ın diğer şirketler gibi anlamlı ve anlaşılabilir bir logoya ihtiyacı vardı. Bu sebeple Instagram’da kendine uygun fotoğraf ve video paylaşımına uygun bir logo seçti. Diğer platformlarda olduğu gibi Instagram’da logo değişikliklerine gitmiş ve ilk logosu fotoğraf makinesinden oluşmaktaydı. Daha sonraları bu tasarım daha basit bir hale büründü. Ancak bir kamera şeklindeki logodan vazgeçilmedi.

Twitter Logosu

Listemizin sonuncusu olan Twitter logosu, diğer şirketler gibi ilk olarak bir yazı ile oluşmuştur. Ancak ilerleyen yıllarda bu tasarım kendini kuş simgesi ve Twitter yazısına bırakacaktı. Daha sonraları yazıda logodan kaldırılarak son halini almış ve birçok kişi tarafından kabul görecektir. Logodaki kuşun ismi “Larry” ve cinsiyeti erkektir. 3 Ortak tarafından kurulan şirket 2006 yılında hayatımıza girmiş ve milyonlarca kitleye ulaşmaya olanak sağlamıştır.

Bu içeriğimizde 5 ünlü markanın logolarının hikayelerini inceledik. Sizler en çok hangi markaların logosunu merak ediyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.