Profesyonel CV Hazırlamak İçin 5 Ücretsiz Araç

Bir iş başvurusunda en önemli unsur, hiç şüphesiz ki özgeçmişinizdir. Genelde olan, bir arkadaşınızdan aldığınız şablon üzerinde biraz geliştirme yapmak ve akabinde sizi temsil etmeyen ancak görünümünüzü etkileyici kılan siyah-beyaz ve profesyonel olmayan bir özgeçmiş üretmektir.

Mesleki becerilerinizin belirli bir iş ya da sektöre mükemmel bir şekilde uyacak şekilde CV hazırlamak istiyorsanız, bu yazıda sizler için bir araya getirdiğimiz ücretsiz çevrimiçi özgeçmiş oluşturma araçlarından yardım alın.

CV Maker, profesyonel bir özgeçmiş oluşturmanıza izin veren çok dilli bir araçtır. Mesleğiniz için önceden tasarlanmış çeşitli şablonlar arasından bir seçim yapabilirsiniz. Elinizle biçimlendirmek ya da düzenlemek zorunda değilsiniz; hepsi sizin için zaten yapıldı.

Gereksinimlerinize göre bazı bölümleri düzenleyebilirsiniz. Bir başka ilginç özellik ise özgeçmişinizi bu sitede barındırabilmeniz ve bağlantısını diğer insanlarla paylaşabilmenizdir. Özgeçmişinizi PDF, HTML veya TXT formatında dışa aktarabilirsiniz. Yeni başlayan kişilerin sorunsuz, harika bir özgeçmiş oluşturması için basit bir arayüzü vardır.

Visual CV, güzel ve profesyonel bir tasarım seçmenize ve dinamik bir web portföyü ya da profesyonel bir özgeçmiş oluşturmanıza olanak sağlar. CV Maker’dan farklı olarak, özgeçmişinizin benzer ya da farklı biçimlerde özel sürümlerini oluşturmanıza imkân verir. Bu, farklı iş fırsatları için birden fazla CV oluşturabileceğiniz anlamına gelir.

Resume.com, kullanıcı dostu CV oluşturucusu sayesinde mükemmel bir CV düzenlemenize ve oluşturmanıza izin veren ücretsiz bir özgeçmiş oluşturucusudur. Bu araç, CV’nizi hızlı ve kolay bir şekilde doldurabilmeniz için bilgilerinizi Facebook ve LinkedIn’den almanızı sağlar.

Resume.com’un çok çeşitli harika şablonları ile kendinize özel bir CV oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz CV, CV Maker’da da olduğu gibi, başkalarıyla paylaşılabilir.

DoYouBuzz web ve mobil formatlarda özgeçmişler oluşturmanıza izin verir. Diğerlerinde olduğu gibi, düzen hakkında endişelenmenize gerek yok çünkü hazır CV şablonları bu işi sizin için yapıyor. Eklemek istediklerinizi ekleyebilmenize de imkân sağlar.

Özgeçmişiniz paylaşılabilir olduğundan sosyal ağlarda tanıtım yapabilirsiniz. Özgeçmişinizi Google’da göstermeyi seçebilirsiniz. Oluşturduğunuz CV’yi kolayca indirebilir ve yazdırabilirsiniz.

Resumonk, özgeçmişinizi PDF ve DOCX formatlarında oluşturabileceğiniz Premium bir özgeçmiş üreticisidir. Çok sayıda CV şablonu arasından seçim yapabilir, bilgilerinizi girebilir ve CV’nizi basit ve hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz. Resumonk, sınırsız CV oluşturmanıza izin verir ama ücretsiz sürümde sadece sınırlı sayıda şablondan yararlanırsınız.