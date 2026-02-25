Samsung Yapay Zeka Destekli Kulaklık Tanıttı! Gürültü Engelliyor

Samsung'un merakla beklenen kablosuz kulaklığı Galaxy Buds 4'ün tanıtımı gerçekleştirildi. 18,3 mm x 30,5 mm x 19,3 mm boyutlarına sahip olan yeni cihaz, yapay zeka destekli özellikler başta olmak üzere pek çok etkileyici özellik sunuyor. Genel olarak gelişmiş ses deneyimi sunmaya odaklanan kulaklık, beklentileri karşılayacak gibi görünüyor.

Galaxy Buds 4'ün Özellikleri Neler?

Sürücü: 11 mm dinamik sürücü.

11 mm dinamik sürücü. Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Mevcut.

Mevcut. Müzik Çalma Süresi (ANC Etkin): Kulaklık başına 5 saat, şarj kutusuyla 24 saat.

Kulaklık başına 5 saat, şarj kutusuyla 24 saat. Müzik Çalma Süresi (ANC Devre Dışı): Kulaklık başına 6 saat, şarj kutusuyla birlikte 30 saat.

Kulaklık başına 6 saat, şarj kutusuyla birlikte 30 saat. Konuşma Süresi (ANC Etkin): Kulaklıkların her biri 3,5 saat, şarj kutusuyla 18 saat.

Kulaklıkların her biri 3,5 saat, şarj kutusuyla 18 saat. Konuşma Süresi (ANC Devre Dışı): Kulaklıkların her biri 4 saat, şarj kutusuyla 20 saat.

Kulaklıkların her biri 4 saat, şarj kutusuyla 20 saat. Gerçek Zamanlı Çeviri: Destekliyor.

Destekliyor. Su ve Toza Karşı Dayanıklılık: IP54 sertifikası

IP54 sertifikası Bağlantı: Bluetooth 6.1

Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra ve Galaxy Buds 4 Pro ile birlikte tanıtılan Galaxy Buds 4, 11 mm dinamik sürücü ile birlikte geliyor. Bu sayede sesleri birbirinden ayırt etmekte yüksek performans sergiliyor. Yani bir müzikteki detayları net bir şekilde yakalamayı kolaylaştırıyor. Düşük frekansları güçlendirip daha derin baslar elde etmenize olanak tanıyan cihaz, daha net tizler elde etmenizi sağlayarak vokallere odaklanmanıza yardımcı oluyor.

Galaxy Buds 4'te Gürültü Engelleme Özelliği Bulunuyor mu?

Galaxy Buds 4 tıpkı serinin Pro modeli gibi aktif gürültü engelleme özelliği taşıyor. İlk olarak çevredeki gürültü kaynağını ve şiddetini belirliyor. Ardından buna uygun olarak ters fazda ses dalgası üretiyor. Öte yandan cihaz, şeffaf mod da sunuyor. Bu özellik de ANC'nin (Aktif Gürültü Engelleme) aksine dışarıdan gelen sesleri "rahatsız etmeyecek" şekilde duymanızı sağlıyor.

Galaxy Buds 4'ün Pil Ömrü Ne Kadar?

ANC'nin etkinleştirilmesi hâlinde kulaklıkların her biri 5 saate kadar müzik dinleme imkânı sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte toplam süre 24 saate ulaşıyor. Bu özelliğin devre dışı olması hâlinde her bir kulaklık 6 saate kadar pil ömrü sunmaya başlıyor. Şarj kutusu dahil edildiğinde toplam 30 saate ulaşılabiliyor.

Kulaklık, ANC etkin olduğunda 3,5 saate, devre dışı olduğunda 4 saate kadar sesli aramalar gerçekleştirmenize olanak tanıyor. Bunu şarj kutusuyla birlikte ele alacak olursak toplam süre ANC etkinken 18 saat, devre dışıyken 20 saati buluyor. Hatırlayacak olursanız Galaxy Buds 3'te de aynı pil ömrü elde ediliyordu. Kulaklıkların batarya kapasitesi bu modelde 45'e düşmesine rağmen pil ömrü korunmaya devam ediliyor.

Galaxy Buds 4'te Yapay Zeka Desteği Var mı?

Galaxy Buds 4, yapay zeka tarafında Samsung Bixby ve Gemini desteğine sahip. Bu destek sayesinde gün içinde size yardımcı olacak yapay zekanın avantajlarından yararlanabiliyorsunuz. Bu arada yine başka bir yapay zeka destekli özellik olan gerçek zamanlı çeviri özelliği tıpkı Pro modelinde olduğu gibi bu cihazda da mevcut.

Galaxy Buds 4, Toz ve Suya Dayanıklı mı?

Bluetooth 6.1 desteği ile beraber gelen Galaxy Buds 4, IP54 sertifikasına sahip. Bu, belirli bir dereceye kadar toz ve su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Bu dayanıklılığı sayesinde günlük hayatta karşılaşılabilecek küçük su sıçramaları ve benzeri durumlar hakkında gerek bırakmıyor. Ancak yüksek basınca maruz bırakmaktan kaçınılması gerekiyor.

Galaxy Buds 4'ün Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Güncelleniyor...