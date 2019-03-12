Apple, Bu Yılın En Büyük Etkinliğini 25 Mart'ta Düzenleyecek

ABD’li teknoloji devi Apple, yeni akış servisini ve medya abonelik hizmetini 25 Mart’ta Kaliforniya’daki kampüsünde bulunan Steve Jobs Theatre’da düzenleyeceği özel etkinlikte tanıtacak.

Donanım tarafında belli bir doygunluğa ulaşan Apple, son dönemde hizmetlere önemli oranda yatırım yapıyor. Cupertinolu şirketin Neflix ve Hulu’ya benzer bir dijital yayın platformu üzerinde çalıştığını daha önce sizlerle paylaşmıştık.

Sektöre 1 milyar dolarla giren teknoloji devi, halihazırda Oprah Winfrey, M. Night Shyamalan, Reese Witherspoon, Chris Evans, Jason Momoa ve Steve Carell gibi ünlü isimlerle çok önemli anlaşmalar yaptı. Hatta bu isimlerin yer aldığı birçok projede sona gelindi bile. Buna rağmen Apple’ın nasıl bir yol izleyeceği hakkında çok az bilgiye sahibiz.

Başlangıçta hangi filmler ve diziler sunulacak? Platformun kütüphanesi ne sıklıkla güncellenecek? Apple Music ve Apple News’i kapsayan bir abonelik modeli mi olacak? Hangi yaş aralığına hitap edecek? Ve tabii ki abonelik fiyatları nasıl olacak? Bu ve daha birçok sorunun cevabını, 25 Mart’ta düzenlenecek etkinlikte alacağız.

Apple’ın 25 Mart’ta sunacağı perspektif, şirketin geleceğine yön verecek. Zira donanım tarafındaki iyileştirmeler, müşterileri yeni cihazlar almaya yeterince ikna edemiyor. Bunun en canlı örneği, satışları beklenenin oldukça altında olan yeni iPhone modelleri olsa gerek. Raporlar, son çeyrekte iPhone satışlarının yıldan yıla yüzde 19 düştüğünü gösteriyor.

Bununla birlikte Apple’ın gelirinin üçte ikisini iPhone’lar oluşturuyor. Dolayısıyla şirketin önümüzdeki sonbaharda düzenleyeceği iPhone etkinliği her zaman olduğu gibi manşetleri süsleyecek; ancak 25 Mart, Cupertinolu şirketin geleceği için çok daha önemli olacak.