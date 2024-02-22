Aragami 2 Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

İlk oyunu ile beğenileri toplamıştı, 5 sene sonra da Aragami 2 bizlerle buluştu. İlk oyundan çok daha farklı bir yapıya bürünmüş olan Aragami 2 gizlilik ile aksiyonu buluşturan bir oyun oldu. Peki Aragami 2 sistem gereksinimleri ne durumda? Aradan geçen 5 senede oyunun sistem gereksinimlerinde ne gibi bir değişiklik var?

Öncelikle belirtmekte fayda var ki Aragami 2 görsel olarak ilk oyundan pek de farklı bir yapım değil. Gizlilik oyunları nadiren iyi görsellikle anılır. Anime tarzı görseller korunmuş ve düşük poligonlu bir görsellik kullanılmış. Haliyle Aragami 2 çok fazla sistem isteyen bir yapım değil. Ortalama ya da ortalama altı bir bilgisayarınız varsa bile Aragami 2’yi rahat bir şekilde oynayabileceğinizi düşünüyoruz.

Aragami 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : 64-bit Windows 7/8.1/10

: 64-bit Windows 7/8.1/10 İşlemci : AMD FX-6100/Intel i3-3220 ya da eş değeri

: AMD FX-6100/Intel i3-3220 ya da eş değeri Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : AMD Radeon HD 7750, NVIDIA GeForce GTX 650 ya da eş değeri

: AMD Radeon HD 7750, NVIDIA GeForce GTX 650 ya da eş değeri DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 11 GB kullanılabilir alan

Aragami 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : 64-bit Windows 7/8.1/10

: 64-bit Windows 7/8.1/10 İşlemci : AMD Ryzen 7 1700/Intel i7-6700K ya da eş değeri

: AMD Ryzen 7 1700/Intel i7-6700K ya da eş değeri Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : AMD RX Vega 56, Nvidia GTX 1070/GTX1660Ti ya da eş değeri

: AMD RX Vega 56, Nvidia GTX 1070/GTX1660Ti ya da eş değeri DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 11 GB kullanılabilir alan

Görebileceğiniz üzere i3-3220 ayarındaki bir işlemciyle ve GTX 650 gücündeki eski bir ekran kartı ile oyunu oynamanız mümkün. Oyunu en yüksek ayarlarda ve yüksek FPS değerleri ile oynamak istiyorsanız da GTX 1070 gücündeki bir ekran kartı yeterli olacaktır.

Aragami 2 Kaç GB?

11 GB gibi makul bir depolama alanına sahipseniz Aragami 2'yi rahatlıkla oynayabilirisiniz. Aragami 2 seviyesindeki, 2021 yılında çıkmış bir oyun için 11 GB alan son derece kabul edilebilir.

Aragami 2 sistem gereksinimleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin bilgisayarınız Aragami 2’yi kaldırıyor mu? Aragami 2’nin sistem gereksinimlerini nasıl buldunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.