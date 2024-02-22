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Aragami 2

Aragami 2

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  • Lisans
  • TOPLAM İNDİRME 0
  • DOSYA BOYUTU 10.74 GB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Lince Works
  • İndir

Aragami 2 ile seri devam ediyor. İlk oyundan daha farklı bir yapım olan Aragami 2 ile ister tek başınıza ister arkadaşlarınızla bu oyunu deneyimleyebilirsiniz.

Kemal Tavus
Kemal Tavus -

Lince Works tarafından geliştirilen ve yayınlanan Aragami 2, 2021 yılında yayınlandı. Oyuncular tarafından karışık tepkiler alan Aragami 2 ilk oyundan farklı bir yapım olarak karşımıza çıktı. İlk oyundaki gölgeler üzerinden ilerleme mekaniği bu oyunda neredeyse tamamen terk edilmiş. Aksiyon dozu artırılan Aragami 2 tekdüze ve sıkıcı bir oyun olmakla eleştirildi.

Buna ek olarak oyun çok daha yüksek aksiyon sunuyor. Arkadaşlarınızla da oynayabileceğiniz bir oyun olan Aragami 2, ilk oyunun hayranlarını son derece üzmüş olsa da aksiyon severler tarafından da beğenildi. Eğer aksiyon dozu daha yüksek, gizliliğin ikinci planda olduğu bir oyun arıyorsanız Aragami 2’ye göz atabilirsiniz.

Aragami 2 İndir

Hemen Aragami 2 indirin ve aksiyon ile harmanlanmış bu gizlilik oyununu deneyimlemeye başlayın. Dilerseniz tek başınıza dilerseniz de arkadaşınızla oynayabilirsiniz.

Aragami 2 Sistem Gereksinimleri

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7/8.1/10
  • İşlemci: AMD FX-6100/Intel i3-3220 or Equivalent
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7750, NVIDIA GeForce GTX 650 or Equivalent
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 11 GB kullanılabilir alan
ARTILAR

Türkçe dil desteği

Keyifli oynanış

Aksiyon tatmin edici

EKSİLER

Gizlilik geri planda bırakılmış

Görsel olarak neredeyse hiçbir iyileştirme bulunmuyor

Animasyonlar ilk oyuna göre kötü gözüküyor

İlk oyuna göre daha sığ bir oyun