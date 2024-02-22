Aragami 2
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 10.74 GB
- Üretici Lince Works
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Aragami 2 ile seri devam ediyor. İlk oyundan daha farklı bir yapım olan Aragami 2 ile ister tek başınıza ister arkadaşlarınızla bu oyunu deneyimleyebilirsiniz.
Lince Works tarafından geliştirilen ve yayınlanan Aragami 2, 2021 yılında yayınlandı. Oyuncular tarafından karışık tepkiler alan Aragami 2 ilk oyundan farklı bir yapım olarak karşımıza çıktı. İlk oyundaki gölgeler üzerinden ilerleme mekaniği bu oyunda neredeyse tamamen terk edilmiş. Aksiyon dozu artırılan Aragami 2 tekdüze ve sıkıcı bir oyun olmakla eleştirildi.
Buna ek olarak oyun çok daha yüksek aksiyon sunuyor. Arkadaşlarınızla da oynayabileceğiniz bir oyun olan Aragami 2, ilk oyunun hayranlarını son derece üzmüş olsa da aksiyon severler tarafından da beğenildi. Eğer aksiyon dozu daha yüksek, gizliliğin ikinci planda olduğu bir oyun arıyorsanız Aragami 2’ye göz atabilirsiniz.
Aragami 2 İndir
Hemen Aragami 2 indirin ve aksiyon ile harmanlanmış bu gizlilik oyununu deneyimlemeye başlayın. Dilerseniz tek başınıza dilerseniz de arkadaşınızla oynayabilirsiniz.
Aragami 2 Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7/8.1/10
- İşlemci: AMD FX-6100/Intel i3-3220 or Equivalent
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7750, NVIDIA GeForce GTX 650 or Equivalent
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 11 GB kullanılabilir alan
Türkçe dil desteği
Keyifli oynanış
Aksiyon tatmin edici
Gizlilik geri planda bırakılmış
Görsel olarak neredeyse hiçbir iyileştirme bulunmuyor
Animasyonlar ilk oyuna göre kötü gözüküyor
İlk oyuna göre daha sığ bir oyun