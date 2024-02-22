Aragami 2 ile seri devam ediyor. İlk oyundan daha farklı bir yapım olan Aragami 2 ile ister tek başınıza ister arkadaşlarınızla bu oyunu deneyimleyebilirsiniz.

Kemal Tavus - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Lince Works tarafından geliştirilen ve yayınlanan Aragami 2, 2021 yılında yayınlandı. Oyuncular tarafından karışık tepkiler alan Aragami 2 ilk oyundan farklı bir yapım olarak karşımıza çıktı. İlk oyundaki gölgeler üzerinden ilerleme mekaniği bu oyunda neredeyse tamamen terk edilmiş. Aksiyon dozu artırılan Aragami 2 tekdüze ve sıkıcı bir oyun olmakla eleştirildi.

Buna ek olarak oyun çok daha yüksek aksiyon sunuyor. Arkadaşlarınızla da oynayabileceğiniz bir oyun olan Aragami 2, ilk oyunun hayranlarını son derece üzmüş olsa da aksiyon severler tarafından da beğenildi. Eğer aksiyon dozu daha yüksek, gizliliğin ikinci planda olduğu bir oyun arıyorsanız Aragami 2’ye göz atabilirsiniz.

Aragami 2 İndir

Hemen Aragami 2 indirin ve aksiyon ile harmanlanmış bu gizlilik oyununu deneyimlemeye başlayın. Dilerseniz tek başınıza dilerseniz de arkadaşınızla oynayabilirsiniz.

Aragami 2 Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : 64-bit Windows 7/8.1/10

: 64-bit Windows 7/8.1/10 İşlemci : AMD FX-6100/Intel i3-3220 or Equivalent

: AMD FX-6100/Intel i3-3220 or Equivalent Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : AMD Radeon HD 7750, NVIDIA GeForce GTX 650 or Equivalent

: AMD Radeon HD 7750, NVIDIA GeForce GTX 650 or Equivalent DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 11 GB kullanılabilir alan