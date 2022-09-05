Bilgisayar Alırken Nelere Dikkat Etmeniz Gerekir?

Dünya üzerinde neredeyse her gün 1 milyona yakın bilgisayar satılmaktadır. Milyonlarca kullanıcı bilgisayar alırken kafalarında tek bir soru; "Nasıl bir bilgisayar almalıyım" oldukça doğal olan bu soru kullanıcıları bir süre sonra sıkıntıya sokmakta. Bunun en büyük nedeni ise bilgisayar alırken nelere dikkat etmeniz gerektiği.

İnsanlar herhangi bir teknolojik alet alırken acele davranmaktadırlar ve bu durum ilerleyen dönemlerde pişmanlık yaratabilir. Biz de sizler için bilgisayar aldığınızda pişman olmamanız için nasıl bir bilgisayar almalısınız, bilgisayar alırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Tüm bu sorulara cevap verdik.

Bilgisayar Alırken Nelere Dikkat Etmeniz Gerekiyor?

Fiyat

RAM

Anakart

İşlemci

Ekran kartı

SSD/HDD

Marka

Fiyat

Bilgisayar almak istiyorsanız ve hangi bilgisayarı almalıyım diye soruyorsanız. İlk yapmanız gereken şeylerden biri de fiyat belirlemektir. Bütçenizin en üst limitini belirledikten sonra binlerce bilgisayar arasından birçoğunu elemiş olacaksınız. Bu sayede kendinize en uygun bilgisayarı seçmiş olacaksınız.

Marka

Bilgisayar alırken hangi bilgisayarı almalıyım diye soruyorsanız fiyattan sonra kesinlikle marka seçmeniz gerekmektedir. Özellikle laptop alacaksanız marka çok önemli bir yer taşımaktadır. Çünkü laptoplar masaüstü bilgisayarlara göre çok daha fazla sıkışık bir yapıya sahip olduklarından dolayı kolay ısınabilmektedirler. Bu nedenle iyi bir markalı laptop iyi bir anakarta sahip olacak ve daha az ısınmaya daha fazla performansa neden olacaktır.

Anakart

Bilgisayarın bilgisayar olması için gerekli donanımlardan biri de anakarttır. Bilgisayar üzerindeki tüm iletişimlerin gerçekleşmesini sağlayan anakart nedir, ne işe yarar diye merak ediyorsanız yazımıza bir göz atabilirsiniz.

İşlemci

Bilgisayarın beyni olan ve tüm işlemleri kontrol eden işlemci, en önemli parçalardan biridir. Çünkü işlemci bilgisayarda çalışacak olan tüm programların yönetilmesini sağlamaktadır. CPU hakkında merak ettikleriniz varsa yazımıza bir göz atabilirsiniz.

RAM

Bilgisayarın geçici hafızası olan RAM, hız ve performans konusunda önemli bir yere sahiptir. Bir bilgisayarın olmazsa olmaz donanımlarından biri de bilgisayar RAM'leridir. Eğer kendinize uygun RAM'i seçmezseniz aldığınız bilgisayardan beklediğiniz sonucu alamayabilirsiniz. Peki, ne kadar RAM'e ihtiyacınız olduğunu merak ediyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz.

Ekran Kartı

Bilgisayar alırken en çok konuşulan donanımlardan biri de ekran kartlarıdır. Biz ise bu soruya şöyle cevap vermek isteriz, eğer Adobe programları veya yüksek grafik isteyen oyunlar oynamayacaksanız yüksek seviye harici ekran kartına ihtiyacınız yok demektir. Fiyat performans ekran kartı almak isterseniz yazımıza göz atabilirsiniz.

SSD/HDD

Hafıza bilgisayar için çok önemli olsa dahi bilgisayar alınırken dikkat edilmesi gerekenler arasında pek yer almaz. SSD'ler son dönemlerin artık bir vazgeçilmezi oldu bizler direkt olarak bir bilgisayar alacaksanız en az 500 GB'lık bir SSD almanızı tavsiye ederiz. HDD eski teknoloji olduğundan daha yavaş olacaktır ama ikisi arasındaki farkı merak ediyorsanız SSD mi, HDD mi adlı yazımıza bir göz atın.

Bilgisayar alırken doğru sıra her zaman farklılık gösterse dahi fiyatı belirlemek, daha sonra marka ve donanım özelliklerini belirlemek sizler için en iyisi olacaktır. Çünkü binlerce bilgisayar arasından bilgisayar alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini bilemeyebilirsiniz.

Bilgisayar alınırken dikkat edilmesi gerekenler: Fiyat>marka>anakart>işlemci>RAM>ekran kartı>SSD/HDD

Bu içeriğimizde nasıl bir bilgisayar almalısınız, bilgisayar alınırken nelere dikkat edilmeli açıklamış olduk. Sizler bilgisayar alırken nelere dikkat ediyorsunuz, sizce bilgisayar alınırken dikkat edilmesi gerekenlerde neler olmalı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım.