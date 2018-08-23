CİMER Başvurusu Nasıl Yapılır?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) kanalıyla Anayasamızın bizlere verdiği dilekçe ve bilgi edinme hakkımızı internet ortamınının pratikliği ve rahatlığıyla kullanmamız mümkün. Başkanlık sistemiyle BİMER'den CİMER'e dönüşen e-devlet projesinde bürokratik işlemlerimizde yaşadığımız sorunları çözüme ulaştırmak adına etkili ve doğru dilekçe yazmanın önemli noktalarına değinmeye çalışacağız.

CİMER Nedir, Nasıl Giriş Yapılır?

Vatandaşın sorun ve taleplerini iletmesi maksadıyla e-devlet projesi kapsamında hayata geçirilen bu uygulamayla bilgisayarımız veya mobil cihazlarımızdan dilekçe yazmamız, göndermemiz mümkün. Dilekçe yazmaya başlayabilmek için öncelikle sisteme giriş yapmak gerekiyor. Adres çubuğumuza https://www.cimer.gov.tr/ CİMER Resmî Web Sitesine ulaşıyoruz.

Sisteme iki türlü giriş yapmak mevcut. Fakat biz kolayını deneyelim ve "e-devlet üzerinden başvur" ifadesini tıklayalım.

E-devlet şifremizi girerek giriş yapıyoruz.

Yeni Başvuru ifadesine tıklayarak dilekçemizi yazmaya başlayabiliriz.

Talebimizin türünü seçelim ve adres bilgilerimizin kontrol edelim. Kontrollerimizi yaptıktan sonra "İleri" ifadesine tıklayarak devam edelim.

Gelen ekrandaki metin alanına dilekçemizi yazıyoruz. Ekleri varsa online olarak yüklememiz mümkün.

Son adımda dilekçemizi konrol edip gönderiyoruz. Resmi olarak kayıtlara geçen dilekçemizin durumunu https://www.cimer.gov.tr/Basvuru/Basvurularim sayfasında bulunan Başvuru Sorgula kısmına sistem tarafından verilen dilekçe başvuru sayısını yazarak kontrol etmemiz mümkün.

CİMER Dilekçesi Nasıl Yazılır, Nelere Dikkat Edilmelidir?

CİMER kapsamında yazdığımız dilekçeler 3071 sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında ele alınıyor. Dilekçe yazmaya başlamadan önce mevzuat.gov.tr'den kanun metinlerini okuyarak bize verilen bu hakkın kapsamını öğrenmemiz faydalı olacaktır. Dilekçe yazarken resmi bir üslup kullanmak, kısa ve anlaşılır cümleler kullanmak büyük önem taşır. Dilekçeler kişiye değil kuruma yazılır, bu yüzden dilekçemizi yazarken kişi ve kişilere hitap eden ve talepte bulunan ifadelerden mutlaka kaçınmalıyız.

Dilekçe şartlarını taşımayan başvurular esastan redddedilir ve işleme alınmaz. Gerçeğe aykırı beyanda bulunmak dilekçelerin esastan reddine sebep olan bir başka etken olup aynı zamanda dilekçe yazana karşı cezai yaptırımlara sebep olabilir.