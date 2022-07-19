Gerçek araba modelleri ile yarışçılara eşsiz bir dünya sunan iRacing milyonlara ulaşmaya devam ediyor.

Doğukan Çağlakpınar - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

2015 yılının en çok satan yarış oyunlarından olan iRacing bünyesinde gerçek araçlara ve lisanslı markalara ev sahipliği yapıyor. Steam üzerinde cazip fiyat etiketi ile satışlarına devam eden iRacing, bilgisayar oyuncuları tarafından 'çok olumlu' olarak değerlendirildi. Oyunculara tek oyunculu ve çevrimiçi PvP modları sunan yarış oyunu gerçekçi yapısı ile de oyunculardan tam puan aldı. Kusursuz grafik açılarına ek olarak gerçekçi motor seslerine sahip olan yarış oyununda oyuncular birbirinden farklı pistlerde mücadele edecek, bitiş çizgisini ilk geçen oyuncu olmaya çalışacaklar. Sadece İngilizce dil desteği ile lansmana çıkan yapım, günümüze kadar milyonlarca oyuncuya kapılarını açtı.

iRacing Özellikleri

Sadece İngilizce dil desteği,

Tek oyunculu ve çok oyunculu yarış modları,

Gerçek ve lisanslı araç modelleri ve markaları,

Gerçekçi araç motor sesleri,

Kusursuz grafik açıları,

800'den fazla skin,

Yarışçı özelleştirme,

150 farklı araç modeli,,

Zengin içerik,

Çeşitli yarış ligleri,

Bünyesinde 150 farklı araç modeline ev sahipliği yapan iRacing, oyunculara epey zengin bir içerik sunuyor. Rekabetin ve adrenalinin tavan yaptığı yarış dünyasında oyuncular seçtikleri araçlar üzerinde oynamalar yaparak performanslarını artırabiliyorlar. Birbirinden farklı yarış pistleri ile oyunculara hem rekabetçi bir ortam hem de sürükleyici bir dünya sunan yapım, günümüze kadar milyonlarca kopya satmayı başardı. Farklı kamera açıları eşliğinde oyunculara yarışı farklı pencerelerde de deneyimleme fırsatı veren iRacing satışlarını artırmaya devam ediyor.

iRacing İndir

Steam üzerinde dağıtılmaya devam edilen iRacing adındaki yarış oyunu ile gerçekçi mücadeleler yapmaya hazır olun.

iRacing Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64-Bit, Windows 10 64-Bit

İşlemci: 4 core CPU or better – Some examples (but not limited to): AMD FX-6300, Intel Core i5-4430, Intel Core i5-2320, AMD Ryzen 3 1200

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: A gaming graphics card with at least 2GB of DEDICATED memory – Some examples (but not limited to): Nvidia GeForce GTX 660 @ 2 GB / GTX 1050 or ATI Radeon HD 7850 @ 2GB / AMD RX 550 or better

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 16 GB kullanılabilir alan

iRacing Önerilen Sistem Gereksinimleri