Hemen Kingdom Hearts 3 indirin ve bu rengarenk sevimli dünyaya adım atın.

Kemal Tavus - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Square Enix ve Disney’in ortaklaşa geliştirdiği bir oyun olan Kingdom Hearts 3 ilk kez 2019 yılında piyasaya sürüldü. 2021 yılında PC’ye gelen bu yapım bilgisayar oyuncularını epey sevindirdi. Bu tarz oyunları PC’de görebilmek son derece sevindirici.

Kingdom Hearts 3, rol yapma öğelerine sahip bir aksiyon/macera oyunudur. Oyunda Sora isimli bir karakterin hikayesini takip ediyoruz. Mickey Mouse, Donald Duck, Goofy gibi pek çok Disney karakteri de bu yapımda yer alıyor.

KINGDOM HEARTS 3 İndir

Siz de Kingdom Hearts 3 indirin ve Disney karakterleri ile dolu bu eğlenceli oyunu deneyimlemeye başlayın. Oldukça uzun bir süredir beklenen bir yapım olan Kingdom Hearts 3’ü bir an önce oynamaya başlayın. Uzun süreli bir oynanış vadeden Kingdom Hearts 3 7’den 77’ye herkese hitap edebilecek bir yapım.

KINGDOM HEARTS 3 Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64 bit (sürüm 1909 veya üstü)

: Windows 10 64 bit (sürüm 1909 veya üstü) İşlemci : Intel Core i5 3330 (3.0 GHz) 4 Çekirdek/4 İş Parçacığı, AMD Ryzen3 1200 (3.1 GHz) 4 Çekirdek/4 İş Parçacığı

: Intel Core i5 3330 (3.0 GHz) 4 Çekirdek/4 İş Parçacığı, AMD Ryzen3 1200 (3.1 GHz) 4 Çekirdek/4 İş Parçacığı Bellek : 8 GB veya daha fazla

: 8 GB veya daha fazla Depolama : 75 GB veya daha fazla

: 75 GB veya daha fazla DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 (VRAM 2 GB), AMD Radeon R7 260X (VRAM 2 GB)