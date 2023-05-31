KINGDOM HEARTS 3
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 75000.00 MB
- Üretici SQUARE ENIX
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Hemen Kingdom Hearts 3 indirin ve bu rengarenk sevimli dünyaya adım atın.
Square Enix ve Disney’in ortaklaşa geliştirdiği bir oyun olan Kingdom Hearts 3 ilk kez 2019 yılında piyasaya sürüldü. 2021 yılında PC’ye gelen bu yapım bilgisayar oyuncularını epey sevindirdi. Bu tarz oyunları PC’de görebilmek son derece sevindirici.
Kingdom Hearts 3, rol yapma öğelerine sahip bir aksiyon/macera oyunudur. Oyunda Sora isimli bir karakterin hikayesini takip ediyoruz. Mickey Mouse, Donald Duck, Goofy gibi pek çok Disney karakteri de bu yapımda yer alıyor.
KINGDOM HEARTS 3 İndir
Siz de Kingdom Hearts 3 indirin ve Disney karakterleri ile dolu bu eğlenceli oyunu deneyimlemeye başlayın. Oldukça uzun bir süredir beklenen bir yapım olan Kingdom Hearts 3’ü bir an önce oynamaya başlayın. Uzun süreli bir oynanış vadeden Kingdom Hearts 3 7’den 77’ye herkese hitap edebilecek bir yapım.
KINGDOM HEARTS 3 Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit (sürüm 1909 veya üstü)
- İşlemci: Intel Core i5 3330 (3.0 GHz) 4 Çekirdek/4 İş Parçacığı, AMD Ryzen3 1200 (3.1 GHz) 4 Çekirdek/4 İş Parçacığı
- Bellek: 8 GB veya daha fazla
- Depolama: 75 GB veya daha fazla
- DirectX: Sürüm 11
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 (VRAM 2 GB), AMD Radeon R7 260X (VRAM 2 GB)
Geniş dünya yapısı
Eğlenceli dövüş sistemi
Müzik ve seslendirmeler
Eğlenceli Disney karakterleri
Düşmanların yapay zekası daha iyi olabilirdi
Hikaye daha yalın anlatılabilirdi