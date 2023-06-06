Soulslike oyunları seviyor musunuz? Peki animeleri? Hemen Code Vein indirin ve bu benzersiz yapımı tecrübe etmeye başlayın.

Kemal Tavus - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bandai Namco tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir soulslike oyunu olan Code Vein, görsel olarak anime estetiğine sahip bir yapım. Eğer animeleri ve soulslike oyunları seviyorsanız Code Vein tam size göre bir oyun olabilir.

Oyunun konusu da son derece ilgi çekici. Kıyamet sonrası bir dünyada geçen Code Vein’de bir felaket sonrasında insanlar kendilerini kana susamış halde buluyorlar. Vampirlere benzer bir şekilde uyanan bu kişiler Revenant olarak adlandırılır.

Code Vein İndir

Eğer hızlı ve aksiyon dolu bir soulslike oyunu arıyorsanız Code Vein indirerek bir an önce bu kasvetli dünyaya giriş yapabilirsiniz. Son derece kendine has bir dünyası olan Code Vein’de karşınıza çıkan düşmanların üstesinden gelin, etrafı keşfedin ve görevler yaparak hafızanızı geri getirmenin yollarını arayın.

Görsellik bakımından son derece iddialı olan Code Vein stilize bir iş çıkarmış diyebiliriz. Oldukça farklı gözüken bu oyunu anime ve soulslike severlere tavsiye ediyoruz.

Code Vein Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7 SP1 ya da Windows 10 (64-bit)

: Windows 7 SP1 ya da Windows 10 (64-bit) İşlemci : Intel Core i5-2300

: Intel Core i5-2300 Bellek : 6 GB RAM

: 6 GB RAM Ekran Kartı : GeForce GTX 760 ya da Radeon HD 7850

: GeForce GTX 760 ya da Radeon HD 7850 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 35 GB kullanılabilir alan