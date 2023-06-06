CODE VEIN
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 35000.00 MB
- Üretici Bandai Namco
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Soulslike oyunları seviyor musunuz? Peki animeleri? Hemen Code Vein indirin ve bu benzersiz yapımı tecrübe etmeye başlayın.
Bandai Namco tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir soulslike oyunu olan Code Vein, görsel olarak anime estetiğine sahip bir yapım. Eğer animeleri ve soulslike oyunları seviyorsanız Code Vein tam size göre bir oyun olabilir.
Oyunun konusu da son derece ilgi çekici. Kıyamet sonrası bir dünyada geçen Code Vein’de bir felaket sonrasında insanlar kendilerini kana susamış halde buluyorlar. Vampirlere benzer bir şekilde uyanan bu kişiler Revenant olarak adlandırılır.
Code Vein İndir
Eğer hızlı ve aksiyon dolu bir soulslike oyunu arıyorsanız Code Vein indirerek bir an önce bu kasvetli dünyaya giriş yapabilirsiniz. Son derece kendine has bir dünyası olan Code Vein’de karşınıza çıkan düşmanların üstesinden gelin, etrafı keşfedin ve görevler yaparak hafızanızı geri getirmenin yollarını arayın.
Görsellik bakımından son derece iddialı olan Code Vein stilize bir iş çıkarmış diyebiliriz. Oldukça farklı gözüken bu oyunu anime ve soulslike severlere tavsiye ediyoruz.
En İyi Soulslike Oyunlar
Son yıllardaki en popüler oyun türü ne diye sorsak muhtemelen Soulslike cevabını alırız. Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne gibi Fromsoftware oyunlarının büyük başarısının ardından pek çok indie geliştirici ve AA yapımcı oyunlarını Souls oyunlarından ilham alarak tasarladı.
Code Vein Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 ya da Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i5-2300
- Bellek: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 760 ya da Radeon HD 7850
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 35 GB kullanılabilir alan
Görsel tarzı çok iyi
Hikaye ve lore ilgi çekici
Keşfedilmeyi bekleyen zengin bir dünya
Karakter yaratma ekranı son derece çeşitli
Yeterli oynanış süresi
Anime ve soulslike oyun sevmeyenlere pek hitap edebilecek bir oyun değil