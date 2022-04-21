Günümüzde teknolojinin hızlı gelişimi ile beraber artık birçok dosyayı cep telefonlarımızda saklayabiliyoruz. İhtiyacımız olduğu anlarda telefonumuzdan veya bilgisayardan bu dosyalara erişerek işlemlerimizi kolay bir şekilde gerçekleştiriyoruz. İşte böyle durumlarda dosya transferi için farklı uygulamalar veya siteler kullanmak gerekebiliyor. Biz de sizler için bu yazımızda ücretsiz bir şekilde dosya transferi yapabileceğiniz bazı siteleri derledik.

En İyi Ücretsiz Dosya Transfer Siteleri Neler?

Google Drive

WeTransfer

OneDrive

File Dropper

MediaFire

DropBox

Sendspace

Filemail

MailBigFile

Transfernow

Sendthisfile

Send Anywhere

pCloud Transfer

HigtTail

Google Drive

Google Drive Google'ın oluşturduğu dosya depolamaya ve düzenlemeye imkan sağlayan oldukça popüler bir hizmettir. Dosya ve belgelerinizi internette depolayabilir ve paylaşabilirsiniz. Sahip olduğunuz belge ve dosyaları dilerseniz herkese açık dilerseniz de yalnızca Drive'ın oluşturduğu bağlantı linkine sahip kişilerle kolay bir şekilde paylaşabilirsiniz.

Yapmış olduğunuz paylaşım, yalnızca görüntüleme, yorum yapma veya düzenleme yetkisine sahip bile olabilir. Bu düzenleme işlemi ise Google Documents ile gerçekleşir. Öte yandan Google Drive ve Documents senkronize çalışabilen programlardır. Dosya ve belgelerinizi saklamanıza olanak sağlayan Google Drive, 15 GB kapasiteye kadar ücretsizdir. Dilerseniz Google Drive'ı ücretli olarak da 30 TB kapasiteye kadar da artırabilirsiniz.

WeTransfer

WeTransfer kullanması tamamen ücretsiz olan dünyanın en büyük dosya aktarım platformlarından bir tanesidir. Platform; premium ve normal hesaplar için kullanılabilmektedir. Kullanması tamamen ücretsiz olan WeTransfer ile dosyalarınızı kolay ve hızlı bir şekilde başkaları ile paylaşabilirsiniz.

OneDrive

Microsoft’un sunduğu bir çevrimiçi dosya depolama ve paylaşma hizmeti olan OneDrive’a Microsoft Account hesapları ile kolay bir şekilde bağlanabilirsiniz. OneDrive hesaplarını kullanarak birçok kişiye dosya gönderebilirsiniz. İnternet erişimi olan her yerden bağlanılabilen OneDrive, günümüzde en çok tercih edilen dosya paylaşım hizmetlerinden biridir.

File Dropper

Dosya transfer etmenin oldukça kolaylaştırıldığı bir site olan File Dropper, ücretsiz olarak 5 GB’a kadar dosya yüklemenizi sağlayan bir hizmettir. Ayrıca alıcıya iletmek istediğiniz dosya, oluşturulan link kullanılmamış ise 30 gün boyunca dosyanızı link üzerinde saklıyor.

MediaFire

2012 yılından beri hizmet veren bir bulut depolama hizmetid olan MediaFire, yalnızca bulut depolama hizmeti olarak kullanılmaz. Buraya yüklediğiniz dosyaları aynı zamanda kolayca başkaları ile paylaşabilirsiniz. Yani MediaFire için bir dosya yükleme, yedekleme, paylaşma ve indirme platformu demek daha doğru olacaktır.

DropBox

Bir dosya barındırma hizmeti olan DropBox, aynı zamanda yüklediğiniz dosyaları paylaşmanız için de kullanılan en iyi araçlardan bir tanesidir. Bulut depolama, dosya barındırma hizmeti, dosya senkronizasyonu, istemci hizmetleri verir. DropBox, her kullanıcıya 2 GB’lık ücretsiz bir veri alanı sağlar.

Sendspace

Android cihazınıza kolay bir şekilde indirebileceğiniz Sendspace, ücretsiz bir şekilde dosya gönderimi yapmanızı sağlar. Uygulama ücretsiz olmanın yanında isterseniz pro versiyona sahip olarak kullanılan depolama alanını ihtiyacınıza bağlı olarak yükseltebilirsiniz.

Filemail

Filemail, 50 GB’a kadar ücretsiz bir şekilde dosya gönderimi sağlayan bir sitedir. Gönderilen ve alınan dosyaları kolayca takip edebilirsiniz. Böylece dosyalarınızın kim tarafından, ne zaman ve nerede indirildiğini kolay bir şekilde görebilirsiniz.

MailBigFile

Kullanım kolaylığı ile pek çok kişinin favorilerinden biri olan Mailbigfile, 2 GB’a kadar olan dosyaları ücretsiz gönderme imkanı tanıyor. Dilerseniz, programın ücretli sürümünü satın alabilirsiniz. Ücretli sürüme geçtiğinizde aktarımlar hızlanıyor ve ekstra depolama alanı sunuluyor.

Transfernow

Transfernow sitesi üzerinden kolay bir şekilde dosya transferi sağlayabilirsiniz. Site üzerinden dilediğiniz dosyayı yükleyerek kısa zaman içerisinde dosyanızı paylaşmak istediğiniz kişilere iletebilirsinz. Daha yüksek transfer limitleri için bir TransferNow hesabı oluşturmanız gerekmektedir.

Sendthisfile

SendThisFile, SendThisFile, Inc. tarafından işletilen ve kullanıcıların Internet üzerinden güvenli bir şekilde büyük veri dosyaları gönderip almasını sağlamak için bulut bilişim ve 128 bit TLS şifreleme kullanan bir dosya aktarım hizmetidir.

Send Anywhere

Send Anywhere, dosyalar göndermenize ve almanıza olanak sağlayan bir hizmettir. Dosyalar seçildikten sonra yükleme oluşturulur. Alıcı cihaza girildiğinde, dosyalar anında gönderilir. Diğer yandan bir bağlantı oluşturabilir ve dosyalarınızı birden çok kişiyle paylaşabilirsiniz

pCloud Transfer

pCloud Transfer, bilgisayarınızdan entegre dosya paylaşımı ve senkronizasyon gibi bir dizi ek işlevsellik sunar. Uygulama sayesinde, bulutta dosya işlemleri gerçekleştirirken işiniz önemli ölçüde kolaylaşır.

HigtTail

İlk olarak YouSendlt olarak bilinen HighTail, internet üzerinden devasa dosya transfer hizmeti sunuyor. 2004’ten bu yana hızla büyüyen HighTail, ücretsiz ‘Lite’ hizmeti ile 50 MB’lık dosya gönderme olanağı tanırken; 2 GB’a kadar depolama imkânı sunuyor.