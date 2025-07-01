MEGA APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 4,893
- DOSYA BOYUTU 86 MB
- Üretici Mega Limited
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MEGA APK, popüler bulut dosya depolama ve yükleme servisi MEGA için geliştirilen Android uygulamasıdır.
Kullanıcılara ücretsiz olarak 50 GB güvenli disk alanı sağlayan, yeni bulut depolama servisi MEGA APK için geliştirilen Android uygulaması sayesinde tüm dosyalarınız güvende olacak.
Uygulamayı kullanabilmek için MEGA üzerinde bir kullanıcı hesabına sahip olmanız gerekmektedir ve eğer hesabınız yoksa kolayca uygulama üzerinden yeni bir kullanıcı hesabı oluşturabilirsiniz.
MEGA APK İndir
MEGA hesabınızı Android cihazınız üzerinden görüntüleyebileceğiniz ve mobil cihazlarınız üzerindeki verilerinizi MEGA üzerine yükleyebileceğiniz MEGA Android uygulaması sayesinde, dosyalarınızı kolayca web üzerinde barındırabilir ve istediğiniz arkadaşlarınızla rahatça paylaşabilirsiniz.
Siz de MEGA APK indirin ve cihazınızdaki fazla dosyaları rahatlıkla saklayın!
MEGA Uygulaması Öne Çıkan Özellikleri
- MEGA hesabınızdaki dosyaları ve klasörleri görüntüleyebilme
- Android cihazlarınız üzerinden hızlı yükleme ve indirme
- Kamera eşitleme özelliği sayesinde, tüm çektiğiniz fotoğraflarınız anlık olarak MEGA hesabınıza yüklenir
- MEGA hesabınız üzerinde yer alan dosyalar arasında arama yapma
- MEGA bağlantılarını paylaşabilme ve indirebilme
- Hesabınız üzerinde bulunan dosyaları silme, yeniden adlandırma, dosya taşıma, klasör yaratma
MEGA
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,232
- DOSYA BOYUTU 463 MB
- Üretici Mega Limited
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iOS cihazlarınızda kullanabileceğiniz MEGA uygulaması ile tüm verilerinizi bulut ortama taşıyabilirsiniz.
Mega, ücretsiz 50GB dosya yedekleme imkanı sunan güvenli bulut depoalam servisidir. Dosya paylaşım sitesi MegaUpload sitesinin kurucusu tarafından sunulan uygulama, farklı formatlardaki dosyalarınızı bulut ortama aktararak cihazınızın depolama alanını gereksiz yere doldurmanızı önler.
Android platformundan sonra iPhone ve iPad cihaz sahipleri için de kullanımı açılan Mega bulut depolama servisi ücretsiz üyelik karşılığında 50GB depolama alanı veriyor. Ek depolama alanı istiyorsanız her ay 10.99 dolar veya yıllık 199.99 dolar ücret ödemeniz gerekiyor. Bu abonelik kapsamında 500GB depolama alanına sahip oluyorsunuz.
iCloud’da Depolama Alanı Nasıl Boşaltılır?
Apple’a ait bulut depolama sistemi iCloud’ta depolama alanı dolduğunda mutlaka boşaltılması gerekiyor. İşte adım adım iCloud’da depolama alanı boşaltma!
MEGA İndir
Otomatik abonelik yenileme sistemine sahip bulut depolama çözümünün iPhone ve iPad uygulaması oldukça sade arayüze sahip. Alt bölümünde yer alan sekmeleri kullanarak tek dokunuşla belgelerinize erişebilir, belgeleriniz üzerinde taşıma, yeniden adlandırma gibi düzenlemeler yapabilir ve dilediğiniz kişilerle paylaşabilirsiniz.
Bulut ortamdaki dosyalarınıza internetinizin olmadığı vakit te erişmenizi sağlayan otomatik çevrimdışı kaydetme seçeneğine de sahip uygulamanın kullanımı da son derece basit. Eğer dosyalarınızı saklayacağınız güvenli bir ortam arıyorsanız, 50GB ücretsiz depolama alanı sağlayan Mega'yı mutlaka denemelisiniz.
MEGA
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 956
- DOSYA BOYUTU 5 MB
- Üretici Mega Limited
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MEGA, ücretsiz 50GB depolama alanı sunan uçtan uca şifreleme özellikli bir bulut depolama servisi.
MEGA, Windows Phone cihazınızın dahili depolama alanında yer açmak için kullanabileceğiniz bulut depolama servisleri arasında yer alıyor.
Çapraz platform desteği sayesinde hem masaüstünde hem de mobil cihazlarda kullanılabilir olan MEGA, ücretsiz 50GB depolama alanı ile geliyor. Kaydolduğunuzda anında verilen bu alan fotoğraf, video, müzik arşiviniz için yeterli olmayabilir. Bu bağlamda pro paket satın alarak 4TB'a kadar ek depolama alanına sahip olabilirsiniz.
Windows Phone platformunda da benzer arayüz ile karşımıza çıkan MEGA'nın tek öne çıkan özelliği yüksek depolama alanını daha uygun fiyata sunması değil. Aynı zamanda da oldukça güvenli bir bulut servisi. Öyle ki; mobil cihazınızdan buluta aktardığınız dosyalar istemci cihazlarda şifreleniyor ve MEGA tarafından görülmüyor.