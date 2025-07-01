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MEGA APK

MEGA APK

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 4,893
  • DOSYA BOYUTU 86 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Mega Limited
  • İndir

MEGA APK, popüler bulut dosya depolama ve yükleme servisi MEGA için geliştirilen Android uygulamasıdır.

Can Çevrim
Can Çevrim -

Kullanıcılara ücretsiz olarak 50 GB güvenli disk alanı sağlayan, yeni bulut depolama servisi MEGA APK için geliştirilen Android uygulaması sayesinde tüm dosyalarınız güvende olacak.

Uygulamayı kullanabilmek için MEGA üzerinde bir kullanıcı hesabına sahip olmanız gerekmektedir ve eğer hesabınız yoksa kolayca uygulama üzerinden yeni bir kullanıcı hesabı oluşturabilirsiniz.

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MEGA hesabınızı Android cihazınız üzerinden görüntüleyebileceğiniz ve mobil cihazlarınız üzerindeki verilerinizi MEGA üzerine yükleyebileceğiniz MEGA Android uygulaması sayesinde, dosyalarınızı kolayca web üzerinde barındırabilir ve istediğiniz arkadaşlarınızla rahatça paylaşabilirsiniz.

Siz de MEGA APK indirin ve cihazınızdaki fazla dosyaları rahatlıkla saklayın!

MEGA Uygulaması Öne Çıkan Özellikleri

  • MEGA hesabınızdaki dosyaları ve klasörleri görüntüleyebilme
  • Android cihazlarınız üzerinden hızlı yükleme ve indirme
  • Kamera eşitleme özelliği sayesinde, tüm çektiğiniz fotoğraflarınız anlık olarak MEGA hesabınıza yüklenir
  • MEGA hesabınız üzerinde yer alan dosyalar arasında arama yapma
  • MEGA bağlantılarını paylaşabilme ve indirebilme
  • Hesabınız üzerinde bulunan dosyaları silme, yeniden adlandırma, dosya taşıma, klasör yaratma