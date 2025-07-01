MEGA APK, popüler bulut dosya depolama ve yükleme servisi MEGA için geliştirilen Android uygulamasıdır.

Can Çevrim - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kullanıcılara ücretsiz olarak 50 GB güvenli disk alanı sağlayan, yeni bulut depolama servisi MEGA APK için geliştirilen Android uygulaması sayesinde tüm dosyalarınız güvende olacak.

Uygulamayı kullanabilmek için MEGA üzerinde bir kullanıcı hesabına sahip olmanız gerekmektedir ve eğer hesabınız yoksa kolayca uygulama üzerinden yeni bir kullanıcı hesabı oluşturabilirsiniz.

MEGA APK İndir

MEGA hesabınızı Android cihazınız üzerinden görüntüleyebileceğiniz ve mobil cihazlarınız üzerindeki verilerinizi MEGA üzerine yükleyebileceğiniz MEGA Android uygulaması sayesinde, dosyalarınızı kolayca web üzerinde barındırabilir ve istediğiniz arkadaşlarınızla rahatça paylaşabilirsiniz.

Siz de MEGA APK indirin ve cihazınızdaki fazla dosyaları rahatlıkla saklayın!

MEGA Uygulaması Öne Çıkan Özellikleri