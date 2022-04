Yeni Avatar Filminin Adı ve Vizyon Tarihi Açıklandı

13 yılı aşkın bekleyiş bugün sona erdi ve CinemaCon'da yeni Avatar filminin adı ve vizyon tarihi belli oldu.

Bundan 13 yıl önce vizyona giren ve görselliğiyle insanların beğenisini kazanan yapım, yıllarca en çok hasılata sahip film olarak da en tepeden inmedi. Pandeminin araya girmesiyle çekim ve montaj süreci sürekli uzayan filmle ilgili nihayet somut bilgiler gelmeye başladı. Serinin yönetmenliğini üstlenen James Cameron ve yapımcı Disney, CinemaCon'da filmin adını ve vizyon tarihini açıkladı.

Açıklamaya göre filmin adı Avatar: The Way of Water olarak belirlendi. Daha önce paylaşılan su altı görselleri de hesaba katıldığında ismin seçiminin şaşırtıcı olmadığını söylemek gerek. Daha da önemlisi filmle ilgili ilk fragmanın da bir hafta içerisinde gelecek olması. Fragmanın 5 Mayıs'taki Doctor Strange in the Multiverse of Madness'tan önce gelmesi bekleniyor.

Avatar: The Way of Water Vizyon Tarihi

Filmin vizyon tarihi ise 16 Aralık 2022 olarak belirlendi. Disney yeni filmi şu şekilde özetliyor:

"İlk filmdeki olayların üzerinden on yıldan fazla bir süre sonra geçen Avatar: The Way of Water filminde Sully ailesinin hikâyesini, onları takip eden sorunları, birbirlerini güvende tutmak için yaptıkları çabaları, hayatta kalmak için verdikleri savaşları ve katlandıkları trajedileri göreceksiniz."

20th Century Studios Başkanı Steve Asbell de filmle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Asbell filmin "insanları havaya uçuracağını" söyledi ve ekledi: "Jim'in (yönetmen) yaptıklarına hazır değilsiniz."

Peki siz Avatar'ın yeni filmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Filmden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.