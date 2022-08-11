Çeşitli bulmacalara ev sahipliği yapan Portal, satışlarına devam ediyor.

Doğukan Çağlakpınar - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Portal serisinin ilk oyunu olarak 2007'de lansmana çıkan Portal 1, yayınlandığı dönem epey sevildi, epey kopya sattı. Ünlü oyun geliştiricisi ve yayıncısı olan Valve tarafından piyasaya sürülen aksiyon ve bulmaca oyunu, günümüzde de satışlarına devam ediyor. Oyunculara zengin bir platform deneyimi sunan oyunda, çeşitli alanları keşfedecek, gerçek zamanlı olarak çatışmalara dahil olacaksınız. Birinci şahıs kamera açıları ile oynanabilen yapım, bünyesinde Türkçe dil desteği bulundurmuyor. Tek oyunculu olarak oynanan oyunda oyunculara farklı karakterler ve çeşitli silahlar sunuluyor. Steam üzerinde ücretsiz bir demoya da sahip olan oyun satışlarını da artırmaya devam ediyor.

Portal Özellikleri

Tek oyunculu bir mod,

17 farklı dil desteği,

İlerlemeye dayalı bir oynanış,

Birinci şahıs kamera açıları,

Yenilikçi bir yapı,

Eşsiz ses efektleri,

Çeşitli fizikler bulmacalar,

Windows ve MacOS işletim sistemine sahip bilgisayarlarda oynanabilen Portal günümüzde uygun bir fiyat etiketi ile satışlarına devam ediyor. Tek oyunculu olarak bir hikaye eşliğinde oynanabilen yapım, birinci şahıs kamera açılarına sahip. Bünyesinde oyuncularına çok sayıda farklı bulmaca ve silah modeli sunan oyun, ne yazık ki Türkçe dil desteğine sahip değil. Global anlamda 2007 yılında lansmana çıkan yapım günümüzde 17 farklı dil desteği ile oynanabiliyor. Oyuncular yapım içerisinde ilerledikçe daha karmaşık ve daha zor bulmacalar ile karşılaşacaklar. Bu bulmacaları da çözüme kavuşturdukça ilerleyebilecek olan oyuncular eşsiz bir gerilim deneyimi yaşayacaklar. Oyuncular yapım içerisinde ilerlemeye çalışırken karşılarına çıkan ipuçlarını da toplayarak bulmacaları çözmeye çalışacaklar.

Portal Minimum Sistem Gereksinimleri

1.7 GHz İşlemci

512MB RAM,

DirectX® 8.1 destekli Ekran Kartı (SSE desteği gerekir),

Windows® 7(32/64-bit)/Vista/XP

Fare,

Klavye,

İnternet Bağlantısı

Portal Önerilen Sistem Gereksinimleri