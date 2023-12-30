Doğa olaylarına karşı ayakta durmaya çalıştığınız Against the Storm'da, şehrinizi kurun ve yönetin.

Berkcan Aktürk - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Sonsuz fırtınaların olduğu küçük bir köyü yönettiğiniz Against the Storm'da, bir şehir inşa edin, kaynaklarınızı toplayın ve yönetimi sağlayın. Bulunduğunuz köyü, vahşi doğanın zorluklarına karşı koruyun ve harap olmuş yerleri tekrardan inşa edin. Fırtınaların boy gösterdiği zamanlarda tekrardan inşalara başlayarak köyünüzü genişletin ve kaynak toplayın.

Fırtınaya karşı ayakta durmak istiyorsanız bölgenizdeki kaynakları toplamalısınız. Topladığınız kaynakları yapıların inşalarında kullanmalı, işçileri işe almalı ve çevredeki arazileri keşfetmelisiniz. Ayrıca köyünüzdeki ekonomiyi yönetmek de sizin elinizde olacaktır. Her türlü ekonomik sıkıntıya karşı önleminizi alarak, tüm doğa olaylarına karşı tetikte olun.

Against the Storm İndir

Oyunun başında tüm oyunculara, kaynak toplama, üs inşa etme ve yönetimi sağlama gibi temel mekanizmaların eğitimi veriliyor. Bu eğitimi dikkatlice izleyerek verilen görevleri yapmanız sizin yararınıza olacaktır. Aksi takdirde oyunun ilerleyen safhalarındaki karışıklık nedeniyle zorlanabilir ve köyünüzü yönetmekte zorluk yaşayabilirsiniz.

Eğer siz de bu tarz şehir kurma oyunlarından hoşlanıyorsanız, Against the Storm indirerek fırtınaya karşı köyünüzü ayakta tutabilirsiniz.

Against the Storm Sistem Gereksinimleri